Финальное обновление BIOS от MSI, которое обеспечит пользователям MEG Z890 Ace необходимые улучшения для оптимизации работы с процессорами Arrow Lake доступно раньше срока.

Источник изображения: MSI, Tom's Hardware

Компания MSI объявила о выпуске финальной версии BIOS для материнской платы MSI MEG Z890 Ace, которая включает в себя улучшения, обещанные Intel, для платформы Arrow Lake. Это обновление вышло всего через несколько дней после того, как некоторые производители начали распространять бета-версии BIOS, совместимые с Intel PR5 для материнских плат Z890. Как сообщает Tom's Hardware, обновление BIOS включает в себя микрокод 0x114 и обновленную прошивку CSME, что было обещано со стороны Intel ещё в январе.



Напомним, при запуске платформа Arrow Lake столкнулась с проблемами нестабильной и низкой производительности. Intel, признав эти проблемы, пообещал их устранить к концу ноября или началу декабря и, согласно последнему отчёту компании, четыре из пяти основных проблем, влияющих на производительность, были успешно решены. Оставшееся обновление, как было заявлено, должно было быть внедрено через патч BIOS.



Обновленный BIOS от MSI, получивший название «7E22v1A41» для модели MEG Z890 Ace был выпущен раньше запланированного срока, что подтверждает приверженность компании к стандартам Intel PR5. В описании указано, что обновление уже содержит необходимый микрокод и обновленную версию CSME, что делает отдельное скачивание прошивки для пользователей ненужным.



Ожидается, что это обновление BIOS принесёт улучшения производительности примерно в 35 играх (по заявлению Intel). Хотя технически возможно установить версию CSME отдельно, пользователям рекомендуется использовать официальные релизы BIOS, которые включают все необходимые компоненты.



Стоит сказать, что эти улучшения пришлись как нельзя кстати для имиджа компании, поскольку Intel готовится к выпуску своих бюджетных процессоров на 65 Вт, а также собирается на предстоящей выставке CES представить бюджетные чипсеты B860 и H810. В то же время, AMD планирует анонсировать свои процессоры Ryzen 9000, обещая сделать CES 2025 особенно интересной как для энтузиастов, так и для профессионалов в области компьютерных технологий.