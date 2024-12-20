Новая версия Copilot предлагает 2000 бесплатных автозавершений кода в месяц и доступ к различным расширениям.

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Принадлежащий Microsoft сервис GitHub анонсировал бесплатную версию своего популярного инструмента для автодополнения кода и совместного программирования с Copilot. Ранее большинство разработчиков были вынуждены платить за него ежемесячную подписку, начиная с 10 долларов в месяц, и только верифицированные студенты, преподаватели и сопровождающие проекты с открытым исходным кодом имели бесплатный доступ.



Бесплатная версия Copilot ориентирована на эпизодических пользователей, а не на тех, кто занимается крупными проектами. Пользователи бесплатного плана получают доступ к 2000 завершений кода в месяц, причем каждая подсказка кода засчитывается в этот лимит, независимо от того, принята она или нет. Кроме того, пользователи могут использовать только модели Claude 3.5 Sonnet от компании Anthropic и OpenAI GPT-4o, в отличие от платных подписок, включающих более продвинутые модели.



Для функции Copilot Chat количество сообщений ограничено до 50 в месяц, но в остальном бесплатный сервис предлагает все те же возможности, включая доступ к расширениям и навыкам Copilot. Поясняется, что руководство изучило данные об использовании Copilot, чтобы определить порог между эпизодическими и профессиональными пользователями. Бесплатный Copilot будет работать в ряде редакторов, включая VS Code, Visual Studio и JetBrains, а также на GitHub.com.



С момента своего запуска в 2021 году Copilot оставался своего рода стандартом де-факто для инструментов ИИ-кодирования, но сегодня рынок стал более конкурентным. Такие стартапы, как Tabnine и Qodo (ранее известный как Codium), а также такие гиганты, как AWS, предлагают конкурирующие сервисы, в которых, как правило, также предлагается бесплатный план.



Стоит сказать, что GitHub сообщил о росте числа разработчиков на своей платформе до 150 миллионов, что значительно больше, чем о заявленных 100 миллионах в начале 2023 года. Генеральный директор GitHub, Томас Домке (Thomas Dohmke), в интервью TechCrunch отметил: «Моим первым проектом в 2018 году были бесплатные приватные репозитории, запущенные в начале 2019 года. И вот, мы пришли к тому, чтобы сделать Copilot полностью бесплатным, не только для студентов и участников проектов Open Source».