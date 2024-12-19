Google стремительно отвоевывают рынок у NVIDIA. Благодаря своей экономической эффективности, TPU становятся все более популярными среди облачных провайдеров.

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NVIDIA долгое время безраздельно властвовала на рынке чипов для искусственного интеллекта. Однако, как пишет Wccftech со ссылкой на последний отчёт Omdia Research, ситуация начинает меняться. Тензорные процессоры (TPU) от Google, производимые компанией Broadcom, могут принести последней от 6 до 9 миллиардов долларов дохода в этом году, что составит значительную конкуренцию для NVIDIA.



Broadcom в настоящее время разрабатывает пользовательские ИИ-чипы для таких компаний, как Google, Meta и ByteDance, а также работает над новым поколением AIXPUs с другими клиентами. Тенденция кастомизации чипов подчеркивает их преимущество в стоимости по сравнению с GPU от NVIDIA и позволяет облачным провайдерам более эффективно оптимизировать свои внутренние нагрузки.



Аналитики Morgan Stanley предсказывают, что рынок пользовательских ИИ-чипов для облачных провайдеров, вырастет с $120 миллиардов в 2024 году до $300 миллиардов к 2027 году. Этот темп роста превышает ожидаемое увеличение рынка GPU, что указывает на потенциальное новое перераспределение сил на рынке ИИ-технологий.



Несмотря на это, NVIDIA не планирует сдавать свои позиции без боя. Согласно данным Omdia, в 2024 году Microsoft приобрела 485 000 единиц Hopper GPU от NVIDIA, а Meta* – дополнительно 224 000 единиц. Данные подчёркивают, что NVIDIA продолжает активно готовить почву для внедрения своих новых Blackwell GPU, которые должны заменить старшее поколение Hopper.



В то же время прогнозы других крупных аналитических компаний указывают, что к 2028 году рынок ИИ-чипов может достичь объема в $380 миллиардов. В этом сценарии NVIDIA с ее GPU может контролировать до 75% рынка, оставляя 25% для ASIC. Таким образом, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны Google и других игроков, NVIDIA пока остаётся лидером в области технологий искусственного интеллекта.

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