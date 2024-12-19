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Nivan
NVIDIA представила бюджетный мини-суперкомпьютер Jetson Orin Nano Super для разработчиков ИИ
Jetson Orin Nano Super является прорывным бюджетным решением в области разработки искусственного интеллекта. Его отличает высокая производительность, компактный форм-фактор и большой выбор возможностей для широкого круга задач.

                                                            Источник изображения: Nvidia

Компания NVIDIA выпустила новый продукт под названием Jetson Orin Nano Super, который представляет собой мини-суперкомпьютер, ориентированный на разработчиков, заинтересованных в разработке искусственного интеллекта (ИИ), но не желающих тратить значительные суммы. Устройство объединяет в себе высокую производительность в области ИИ и имеет невысокую цену, что делает его доступным широкому кругу пользователей.

По данным издания Wccftech, мини-суперкомпьютер оснащён шестиядерным процессором ARM Cortex-A78E с тактовой частотой до 1,7 ГГц. Устройство также получило графический процессор на архитектуре Ampere с 1024 ядрами CUDA и 32 тензорными ядрами, и являясь решением начального уровня, подходит для обычных сценариев использования. Jetson Orin Nano Super имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и TDP до 25 Вт.

                                                       Источник изображения: wccftech.com

Устройство обеспечивает производительность 67 TOPS INT8, что на 70% больше, чем у предшественника. Пропускная способность памяти составляет 102 ГБ/с, что на 50% выше, чем у устройства предыдущего поколения. «С учетом этих улучшений, Jetson Orin Nano Super становится отличным вариантом для вычислительных задач», — отмечают в компании. NVIDIA также улучшила программную экосистему линейки Jetson, обеспечив прирост производительности генеративного ИИ в 1,7 раза для серий Orin NX и Orin Nano.

Цена мини-суперкомпьютера составляет всего $249, что является выгодным предложением, учитывая его производительность и предназначение. «Поскольку NVIDIA редко выпускает продукты по таким ценам, Jetson Orin Nano Super, несомненно, заслуживает внимания тех, кто ищет бюджетное решение для работы с ИИ», — подчёркивают эксперты.

#nvidia #jetson orin nano super
Источник: wccftech.com
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