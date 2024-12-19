AMD готовит к выпуску Ryzen 5 9600 - бюджетную версию популярного процессора Zen 5. Ожидается, что сохранится TDP 105 Вт, но будет комплектоваться кулером Wraith Stealth.

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Компания AMD готовится к выпуску нового процессора Ryzen 5 9600, который станет доступен покупателям в конце января 2025 года. Об этом информирует издание Wccftech со ссылкой на популярного инсайдера @AnhPhuH на платформе X, который известен точностью своих сообщений.



Ryzen 5 9600 будет отличаться от своего аналога с индексом "X" (Ryzen 5 9600X) не только более низкими тактовыми частотами, но и включением в комплект стандартного кулера Wraith Stealth. Это изменение позволит покупателям сэкономить на покупке отдельного кулера для процессора, что особенно актуально для больших сборок, где важен каждый доллар. TDP нового процессора останется на уровне 105 Вт, то есть сохранятся тепловые характеристики предыдущей модели.



На текущий момент линейка процессоров Ryzen 9000 включает лишь четыре модели, но ожидается, что в ближайшие месяцы их количество существенно увеличится. Помимо Ryzen 5 9600, ожидается, что AMD представит и другие non-X версии процессоров, продолжая традицию расширения серии для заполнения ниши бюджетных решений для энтузиастов и обычных пользователей.



Ценовая политика на Ryzen 5 9600 пока не объявлена, однако аналитики предполагают, что процессор будет стоить в диапазоне от $230 до $250. Это предположение основано на стартовой цене Ryzen 5 9600X, которая составляет $269. С учетом тенденции к снижению цен на процессоры серии Ryzen 9000 после их выхода, новинка может стать еще более доступной вскоре после релиза.



Параллельно с этим, ожидается появление на рынке и других моделей, в частности, высокопроизводительных процессоров с технологией X3D, таких как Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D, дополняющих уже выпущенный Ryzen 7 9800X3D. Эти процессоры должны принести улучшенную производительность в играх и приложениях, требовательных к вычислительным ресурсам.