В 2024 году ожидается выход iPhone 17 Air - более тонкой и доступной модели. А к 2026 Apple планирует представить складной iPhone и устройство с 19-дюймовым экраном.

Источник изображения: 9to5mac.com

Apple планирует встряхнуть рынок смартфонов с новым iPhone 17 Air, который, как сообщает 9to5Mac, будет тоньше и дешевле, чем предполагалось ранее. Согласно источникам, знакомым с планами компании, модель станет попыткой возродить рост продаж после нескольких лет незначительных обновлений. iPhone 17 Air получит упрощенную камеру в целях снижения стоимости и будет стоить меньше, чем Pro модели.



Первоначально ожидалось, что iPhone 17 Air станет самым дорогим телефоном в линейке Apple, превосходя даже iPhone 17 Pro Max по цене. Однако новые сведения опровергают эти предположения. Стоимость iPhone 17 Air предполагается на уровне около $900, что сопоставимо с ценой на iPhone 16 Plus, который он заменит. Такой шаг Apple направлен на предоставление потребителям более тонкого устройства без необходимости переплачивать за профессиональные функции.



9to5Mac также подтверждает разработку Apple двух новых складных устройств, запланированных на 2026 год. Среди них будет как складной iPhone, так и устройство более солидных размеров, которое может функционировать в качестве ноутбука. Больший девайс, по сообщениям, будет обладать 19-дюймовым экраном в развернутом состоянии, что вполне согласуется с ранее опубликованными данными от Bloomberg. Изначально предполагалось, что больший гаджет выйдет первым, однако теперь приоритет отдаётся складному iPhone.



Складной iPhone обещает иметь экран, превышающий по размеру дисплей iPhone 16 Pro Max, то есть более 7 дюймов. Apple рассматривала варианты с экранами на внешней стороне устройства, но в итоге склонилась к традиционной конструкции с внутренним складным экраном, как у конкурентов. Разработка этих устройств идет уже несколько лет, но инженеры компании столкнулась с проблемами в создании петли и защитного покрытия экрана, что привело к задержкам.



Руководство Apple нацелено на выпуск складного iPhone в 2026 году, хотя не исключено, что для достижения идеального результата понадобится времени больше.