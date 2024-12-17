В сеть утекли данные о всех 22 мобильных процессорах Intel Core 200, включая Raptor Lake Refresh и Arrow Lake.

Источник изображения: Intel

По сообщению издания Tom's Hardware со ссылкой на источники, «раскрыты карты» Intel относительно их новой серии процессоров Core 200. Эта серия включает в себя не только обновленные модели, но и совершенно новые технологии, которые будут представлены на выставке CES в следующем месяце. Согласно данным, Intel планирует значительно обновить свой текущий ассортимент, выпустив 22 новых мобильных процессора.



Процессоры серии Core 200 будут поделены на Ultra и non-Ultra варианты. Core 200 без приставки Ultra представляет собой обновление Raptor Lake для бюджетных ноутбуков, аналогично текущему поколению Core 100. В то же время, процессоры Core 200 Ultra получат самую современную архитектуру Arrow Lake, хотя стоит отметить, что модели Core Ultra 200U фактически будут обновлением Meteor Lake, адаптированным под Intel 3, что может вызвать некоторую путаницу у покупателей.



Графическая часть процессоров также претерпит изменения. Модели Core Ultra 200 H/HX будут оснащены новой графической архитектурой Xe-LPG+ (Alchemist+), поддерживающей технологию XeSS для генерации кадров. Однако Core Ultra 200U останется на предыдущей версии Xe-LPG, что ограничит возможности использования новейших графических технологий Intel.

Источник изображения: tomshardware.com

Отмечается, что выбор ноутбука в следующем году может оказаться сложным делом для потребителей из-за больших различий между сериями процессоров, выходящими за рамки простого увеличения количества ядер или частоты. Это касается не только Intel, но и их конкурента – AMD, которая также провела ребрендинг своих актуальных предложений под маркой Ryzen AI 300.Ожидается, что все эти новинки будут официально представлены на CES, где также будут анонсированы бюджетные версии процессоров Arrow Lake с мощностью 65W и 35W. Не отставая от Intel, AMD планирует продемонстрировать свою новую серию Ryzen Z2, а также Krackan Point и Strix Halo вместе с GPU следующего поколения RDNA 4 Radeon RX 8000. Новые ноутбуки с этими процессорами должны поступить в продажу после выставки уже в ближайшие недели.