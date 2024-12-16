Компания Ventiva представила технологию ионного охлаждения для ноутбуков, которая заменит вентиляторы. Охлаждение станет тише и эффективнее.

Источник изображения: Ventiva

Как сообщает Tom's Hardware, известный техноблогер Dave2D привлёк внимание IT-сообщества к компании Ventiva, которая разрабатывает уникальные технологии охлаждения для ноутбуков. С помощью своей технологии Ionic Cooling Engine (ICE), Ventiva предлагает новый подход в охлаждении, используя ионные ускорители для отвода тепла без использования традиционных вентиляторов. Предварительные тесты, проведённые Dave2D, показали впечатляющие результаты, могут изменить принцип охлаждения ноутбуков.



Известно, что одной из основных проблем ионных охладителей является их чувствительность к пыли и другим загрязнениям. Традиционные вентиляторы могут справляться с накоплением пыли, но ионные устройства могут полностью выходить из строя даже при незначительном загрязнении. Это делает их использование в длительной перспективе проблематичным, особенно когда учитывается доступность и надёжность существующих охладителей на базе вентиляторов.



Ventiva утверждает, что смогла преодолеть эти проблемы, хотя подробности не пока не раскрывается, так как являются коммерческой тайной. На своей официальной странице компания подчёркивает, что все её продукты проверены на производительность, шум, защиту к радиочастотным и электромагнитным помехам, а также на устойчивость к влаге и пыли.



По словам Dave2D, он лично убедился в работоспособности технологии, поработав с демонстрационным ноутбуком с установленной системой охлаждения Ventiva, а также тестовый стенд. Хотя ноутбук показал хорошие результаты, блогер отметил, что для реализации полного потенциала твердотельных систем охлаждения потребуется более тонкая настройка комплектующих. Тем не менее, в плане производительности охлаждения и уровня шума Ventiva ICE выглядит очень многообещающе. Dave2D также намекнул, что Ventiva объявит на выставке CES 2025 главного своего партнёра — производителя ноутбуков, что может стать решающим шагом в популяризации ионного охлаждения.