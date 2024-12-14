Panther Lake, преемник Arrow Lake, обещает улучшить производительность благодаря интеграции контроллера памяти и новым архитектурным решениям.

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Компания Intel успешно протестировала новую линейку процессоров Panther Lake, созданных по технологии 18A, подтвердив тем самым свои намерения в восстановлении лидерских позиций на рынке процессоров. Инженерные образцы (ES0) уже работают у партнёров, сообщает издание Tom's Hardware.



Panther Lake, также известный как Core Ultra 300, станет преемником семейства процессоров Arrow Lake-U/H, выход которых ожидается в 2025 году. «Panther Lake находится в руках восьми клиентов, которые успешно достигли статуса включения с кремнием ES0», — подтвердили Мишель Джонстон Холтаус (Michelle Johnston Holthaus) и Дэвид Зинснер (David Zinsner), временно исполняющие обязанности директоров Intel.



Ключевые технические характеристики новинки обещают быть впечатляющими. Ожидается, что Panther Lake получит до 16 ядер и интегрированную графику с 12 графическими ядрами Xe3 (Celestial). Также разработчики планируют вернуть контроллер памяти в основную вычислительную плату для снижения задержек, которые были характерны для предыдущих моделей.



Tom's Hardware отмечает, что 2025 год станет решающим для Intel. Успех 18A техпроцесса и Panther Lake является ключевым условием для отказа от услуг TSMC в производстве передовых процессоров и позволит компании снизить зависимость от TSMC, вернув производство большей части процессоров «домой» — более 70% Panther Lake будут производиться на собственных мощностях Intel.



Возможно, Intel представит Panther Lake на выставке Computex в следующем году, как это было с Lunar Lake. Однако официальный запуск, скорее всего, состоится ближе к концу 2025 года.





