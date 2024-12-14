Несмотря на то, что EPYC 4124P не попадает в топы лучших игровых процессоров, он способен обеспечить достойную производительность в большинстве современных игр.

Источник изображения: RandomGamingInHD/YouTube, tomshardware.com

Компания AMD представила новый процессор EPYC 4124P, который доказал, что quad-core процессоры всё ещё остаются жизнеспособными для использования в гейминге. Блогер RandomGaminginHD протестировал один из них, продемонстрировав его возможности в современных играх с видеокартами RTX 4060 и RTX 4070 Super на своём канале YouTube, показав 60 FPS в таких требовательных играх, как Cyberpunk 2077.



Технические характеристики процессора оказались впечатляющими для четырёхъядерного восьмипоточного процессора с архитектурой Zen 4, максимальной частотой 5.1 ГГц и TDP 65 Вт и всего за $149. Как отмечает Tom's Hardware, в текущей линейке AMD это самый быстрый quad-core процессор.



В ходе тестирования EPYC 4124P показал достойные результаты в играх. В Cyberpunk 2077 на разрешении 1080p с высокими настройками процессор выдал средний FPS на уровне 87, в Stalker 2 — 62.4 FPS, в Indiana Jones and the Great Circle — 95 FPS. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Counter-Strike 2 — 269.6 FPS.



Интересно, что процессор практически не создавал «узких мест» для видеокарты RTX 4060, обеспечивая её загрузку на 75-90%. Однако при попытке использовать более мощную RTX 4070 Super производительность начинала снижаться, особенно на разрешении 1440p.



Эксперты отмечают, что EPYC 4124P вряд ли попадёт в топ игровых процессоров, но явно демонстрирует, что quad-core всё ещё способны справляться с современными играми. «Для пользователей с ограниченным бюджетом EPYC 4124P может стать вполне рабочим вариантом», — комментируют специалисты.



Тестирование показало, что quad-core процессоры не утратили своей актуальности, особенно при работе с видеокартами среднего уровня, а EPYC 4124P доказал, что для комфортной игровой сессии необязательно иметь топовый многоядерный процессор, достаточно грамотно подобрать конфигурацию.