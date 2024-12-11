Геймеры отказываются покупать устаревшие видеокарты, ожидая выхода нового поколения RTX 5000.

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Согласно данным аналитического агентства Jon Peddie Research (JPR), продажи дискретных видеокарт в третьем квартале 2024 года снизились на 14,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот спад нарушает традиционно высокий спрос в третьем квартале и связан, как пишет Tom's Hardware, с ожиданием анонсов новых поколений видеокарт от Nvidia и AMD, запланированных на январь 2025 года.



Поставки дискретных видеокарт, обозначаемых как AIB (add-in boards) в отчёте JPR, достигли 8,1 миллиона единиц, что стало худшим результатом с конца 2023 года, когда рынок переживал длительный спад.



Несмотря на общее уменьшение спроса, Nvidia при этом продолжает укреплять своё лидерство. За третий квартал 2024 года компания увеличила свою долю на рынке на 2%, доведя её до 90% против 10% у AMD (во втором квартале соотношение было 88% к 12%). Хотя это изменение не оказало значительного влияния на рынок в целом, оно подтверждает доминирующее положение Nvidia. Доля Intel в сегменте остаётся на уровне 0%.



Интересно, что падение продаж видеокарт сопровождается снижением общего уровня привязки дискретных GPU к настольным процессорам. Если в третьем квартале 2023 года соотношение поставок составляло 19 миллионов процессоров к 9 миллионам видеокарт, то в третьем квартале 2024 года показатель упал до 20,1 миллиона процессоров к 8,1 миллиона видеокарт. Основными причинами называются повышение производительности интегрированной графики, рост цен на дискретные GPU и нежелание потребителей приобретать устаревающие видеокарты.



Главной проблемой, по мнению JPR, остаётся мрачный прогноз для рынка дискретных видеокарт на ближайшие годы. С 2024 по 2028 год ожидается, что среднегодовой темп снижения продаж составит 6%. Среди причин аналитики называют повышение тарифов на электронику, обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) . По словам Джона Педди (Jon Peddie), директора JPR, «тарифы и отсутствие роста заработной платы в ближайшие два года приведут экономику США к рецессии и наша долгосрочная оценка остаётся мрачной, другие страны также ощутят последствия, когда потребители начнут сокращать расходы».