AMD обновила Ryzen Master, отказавшись от поддержки старых процессоров. Взамен пользователи получили EXPO без перезагрузки, Eco Mode и другие улучшения.

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Компания AMD выпустила обновление для своей программы Ryzen Master, значительно упрощающее разгон оперативной памяти. Главное нововведение касается поддержки профилей EXPO, аналога Intel XMP. Теперь пользователи могут включать и отключать профили EXPO непосредственно в Windows, без перезагрузки системы. «Профили EXPO предоставляют предустановленные конфигурации для таймингов, напряжения и частоты памяти, которые превосходят стандартные спецификации JEDEC, тем самым улучшая производительность памяти», — поясняет компания. Обновление также включает дополнительные опции для тонкой настройки параметров памяти, избавляя от необходимости входа в BIOS.



Помимо работы с профилями EXPO, обновление Ryzen Master расширяет поддержку процессоров для настольных ПК серии Ryzen 9000 и представляет новый режим Eco Mode с тепловым режимом (TDP) 105 Вт. Этот TDP применим как к 65-ваттным, так и к 120-ваттным процессорам. Для менее мощных моделей он обеспечивает прирост производительности, а для более мощных — повышенную энергоэффективность. «Режим 105 Вт предлагает баланс между потреблением энергии и производительностью», — отмечают в AMD.



В новой версии Ryzen Master также реализован ряд других улучшений. Появилась более подробная информация о P-состояниях в главном окне программы, усовершенствованный режим управления IRM, позволяющий регулировать все три параметра PBO, более точная регулировка тактовой частоты процессора с шагом 5 МГц, а также удаление рекламного баннера из приложения. Все эти изменения направлены на повышение удобства использования программы и предоставление пользователям большего контроля над системой.



Однако обновление Ryzen Master привнесло и неприятные моменты для владельцев старых систем. В частности, поддержка процессоров Zen и Zen+ Threadripper, а также Ryzen и Ryzen Threadripper серий 1000 и 2000 прекращена. «Это первое обновление Ryzen Master с момента его запуска в 2017 году, которое не поддерживает все процессоры под брендом Ryzen», — признаёт компания. Таким образом, теперь AMD предлагает две версии Ryzen Master: одну для Ryzen 3000 (Zen 2) и более новых процессоров, и другую — последнюю совместимую версию — для Ryzen 1000 и 2000 (Zen и Zen+).



В то время как новые функции, такие как поддержка EXPO и Eco Mode, открывают дополнительные возможности для пользователей современных систем, прекращение поддержки старых процессоров может вызвать разочарование у некоторых владельцев. AMD рекомендует пользователям Ryzen 1000 и 2000 серий сохранить последнюю совместимую версию Ryzen Master, если им необходим доступ к её функционалу.