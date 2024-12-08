В сети появились намеки на новое устройство Valve под кодовым названием Fremont. Судя по утечкам, оно работает на SteamOS и оснащено процессором AMD Ryzen, возможно, даже из серии Hawk Point.

Источник изображения: Valve

Пользователь Reddit coolbho3k из сообщества r/SteamDeck обнаружил информацию о новом устройстве на базе SteamOS от Valve под названием Fremont. Это устройство может стать наследником Steam Box.



Месяц назад в ядре Steam Deck произошло обновление, связанное с устройством под кодовым именем Fremont, которое не соответствует ни одному из официально выпущенных продуктов Valve. Обновление изменяет всего один символ в одной строке, но содержит упоминания о драйвере ChromeOS Embedded Controller (CEC), Google Dexi и AMD Lilac, что дает некоторые подсказки о характеристиках устройства.



CEC и Google Dexi не являются чем-то неизвестным. Драйвер CEC используется в Chromebook для управления питанием процессора, терморегуляцией, сенсорами и клавиатурой. Google Dexi, добавленный в ядро Linux год назад, управляет HDMI CEC. Тем временем, AMD Lilac, по-видимому, является названием разработочной платы для мобильных процессоров AMD Ryzen, что указывает на то, что Fremont может использовать мобильные чипы.



AMD Lilac, в свою очередь, замечен в Geekbench с процессорами Ryzen Embedded V3C48, Ryzen 7 7735HS и Ryzen 5 8540U, последний из которых принадлежит к новой серии Hawk Point с архитектурой Zen 4 и графикой RDNA 3. Хотя точно определить чип не так просто, предполагается, что Fremont может использовать Ryzen 5 8540U в сочетании с графическим процессором RX 7600M XT, что делает его мощным кандидатом на роль нового ПК от Valve.



Если Fremont использует эти компоненты, это, скорее всего, будет не Steam Deck 2, а новый Steam Box, учитывая высокую мощность RX 7600M XT. Хотя возможно использование настольных компонентов и большой опыт Valve с мобильными технологиями AMD, как в случае со Steam Deck, делает предпочтительным использование мобильных процессоров для создания компактного и эффективного ПК. Также существует теория, что Fremont может быть новым VR-гарнитуром или даже совместным проектом с Google для устройства с ChromeOS.