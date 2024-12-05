Дональд Трамп объявил о назначении нового главы SEC, известного своей лояльностью к криптовалютам. Вскоре после этого курс биткойна взлетел до рекордных $100 000.

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Стоимость Bitcoin превысила отметку в $100 000 после того, как Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о новом руководителе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). На данный момент криптовалюта достигла рекордной цены в $103 359, по данным биржи Kraken. Несмотря на этот триумф, стоимость биткоина по-прежнему измеряется в долларах США, что позиционирует его скорее как альтернативный платежный инструмент или инвестиционный актив.

Рост цены биткоина начался после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. В день выборов монета торговалась на уровне $69 000, но после объявления результатов выборов его стоимость подскочила до $75 000, согласно данным CoinDesk. Инвесторы ожидают более благоприятных условий для криптовалют при администрации Трампа, ещё с учётом и того, что Трамп, запустивший собственную криптовалютную платформу, пообещал сохранить Bitcoin, принадлежащий федеральному правительству, а также уволить главу SEC Гэри Генслера (Gary Gensler), известного своей жёсткой позицией в отношении регулирования крипто-компаний.



Но окончательный победный рывок Bitcoin выше отметки $100 000 произошёл через несколько часов после того, как Трамп объявил о нескольких назначениях в своей администрации, включая выдвижение бывшего республиканского комиссара SEC Пола Аткинса (Paul Atkins) на пост главы агентства. Напомним, Аткинс занимал пост сопредседателя Token Alliance в Торговой палате цифровой коммерции, и, по словам Трампа, «признает, что цифровые активы и другие инновации имеют решающее значение для того, чтобы сделать Америку снова великой».

Кроме политических факторов, на рост биткоина повлияли и другие события, включая начало опционной торговли на Bitcoin-ETF от Blackrock, где объем торгов в первый день составил $1,9 млрд. Это событие также способствовало укреплению доверия инвесторов к криптовалюте и подтолкнуло её цену вверх.