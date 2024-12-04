Партнер AMD, Sapphire, предположительно, начинает выпуск видеокарт Intel Arc под новым брендом Onix.

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Одним из сюрпризов, сопровождавших запуск видеокарт Intel Arc B580 и Arc B570, стало появление нового бренда Onix. Новые игроки редко появляются на рынке видеокарт из-за жесткой конкуренции и снижающейся прибыльности. Однако, согласно Tom's Hardware, Onix — это не новичок, а бренд, принадлежащий Sapphire, ветерану рынка с более чем 20-летней историей.



Компания Onix Technology была зарегистрирована в Гонконге 28 августа 2024 года. По имеющимся данным, Onix связана с компанией Sapphire Technology. Sapphire, в первую очередь, известна своими видеокартами на базе AMD Radeon, материнскими платами и серверами для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Пока неизвестно, является ли Onix частью Sapphire или частью PC Partner Group, которая владеет долей в Sapphire и Zotac, производителем видеокарт на базе Nvidia GeForce. В любом случае, Onix действительно не новичок на рынке видеокарт.



Поскольку AMD постепенно теряет долю на рынке дискретных видеокарт, логично, что её партнёры пытаются использовать другие графические процессоры для производства видеокарт и получения прибыли. Например, компания Tul, владелец PowerColor, в прошлом году возродила свой бренд Sparkle для продажи видеокарт на базе Intel Arc, поэтому неудивительно, если Sapphire также хочет последовать этому примеру. Теоретически, Sapphire могла бы использовать графические процессоры Nvidia, но поставки этих процессоров ограничены, поэтому, возможно, компания решила обратиться к Intel.



Учитывая, что PC Partner работает с AMD, Intel и Nvidia на протяжении десятилетий, создание отдельного бренда для видеокарт Intel Arc не составило бы для компании проблемы, поэтому, возможно, сама Sapphire мало связана с Onix, которая на данный момент предлагает только видеокарты Intel Arc B580 и Arc B570, ориентированные на начальный сегмент рынка, и вряд ли сможет завоевать значительную долю рынка с этими продуктами. Тем не менее, это только начало, и, предполагая, что продукты Intel серии Arc B700 будут производительнее, они смогут привлечь больше внимания энтузиастов и, следовательно, занять большую долю рынка.