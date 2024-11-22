Обновленная Siri сможет вести естественные диалоги, понимать контекст и управлять приложениями.

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Компания Apple работает над созданием новой версии своего голосового ассистента Siri, который станет более разговорчивым и функциональным. Этот шаг направлен на сокращение отставания от конкурентов, таких как ChatGPT и Gemini, сообщает Bloomberg.



Новая Siri будет основана на технологиях больших языковых моделей (LLM), что позволит ей вести более естественные диалоги и обрабатывать сложные запросы быстрее, чем ранее. Проект станет частью глобальной стратегии Apple по развитию искусственного интеллекта. Также, в рамках этой инициативы, компания уже представила в сентябре платформу Apple Intelligence, однако она пока уступает по своим возможностям другим технологическим компаниям.



Новый голосовой помощник получил внутри компании кодовое название «LLM Siri». Он будет использовать возможности генеративного искусственного интеллекта, который анализирует огромные массивы данных для поиска ответов и выявления закономерностей. В данный момент Apple тестирует обновленное программное обеспечение на iPhone, iPad и Mac в виде отдельного приложения, которое в будущем полностью заменит интерфейс Siri.



Обновленная Siri будет тесно интегрирована с платформой Apple Intelligence и сможет выполнять более сложные задачи, такие как создание и редактирование текстов. Также ассистент получит расширенные возможности работы с так называемыми App Intents, обеспечивая точное управление сторонними приложениями. В будущем это может приблизить Siri к уровню интерактивности, который уже демонстрируют ChatGPT и Google Gemini. При этом Apple делает акцент на сохранении конфиденциальности пользователей, что остается одной из главных особенностей компании.



Стоит сказать, что хотя Apple Intelligence была представлена как «начало новой эры» для Siri, до полноценного обновления ассистента еще далеко. Текущие изменения, такие как новый интерфейс со светящейся анимацией активации и возможность ввода команд текстом, носят скорее косметический характер. В iOS 18 Siri уже получила небольшие улучшения — например, возможность учитывать контекст пользовательских данных для выполнения команд. Однако эта версия все еще полагается на базовые языковые модели первого поколения.



Следующее поколение LLM для Siri, которое появится в iOS 19, станет полностью новой системой с более продвинутыми возможностями, напоминающими ChatGPT. К тому времени Apple также планирует интеграцию сторонних чат-ботов, таких как ChatGPT и Gemini, в свою платформу Apple Intelligence. Однако долгосрочной целью компании является создание мощного собственного ассистента, который сможет конкурировать с решениями других игроков рынка.



Официальный анонс новой версии планируется не раньше 2025 года, вместе с выпуском iOS 19 и macOS 16, которые внутри Apple имеют кодовые названия «Luck» и «Cheer». Однако до выхода обновленного ассистента в продажу может пройти еще около года — релиз для пользователей ожидается весной 2026 года.