Эта история произошла с одним из лидеров мирового рейтинга оверклокеров Safedisk. Купленный им процессор Core i9-14900K оказался без кремниевого чипа внутри. Вскрыв корпус, он обнаружил под крышкой лишь пустоту.

Изображение: @Safedisk/HKEPC

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Safedisk, занимающий третье место в мировом рейтинге оверклокеров, решил приобрести процессор Intel Core i9-14900K напрямую у дилера в Китае в надежде сэкономить на покупке. Однако, как сообщает Tomshardware, полученный им чип оказался полностью мертвым и не давал никаких признаков работоспособности при установке в систему.

Чтобы разобраться в причине отказа, Safedisk вскрыл корпус процессора и с ужасом обнаружил, что под крышкой вместо кремниевого кристалла находится лишь пустое пространство. То есть фактически он получил абсолютно нерабочий «муляж» чипа, хотя внешне тот выглядел вполне стандартно.

Изображение: @Safedisk/HKEPC

По сообщениям, процессор изначально вызывал подозрения — он прибыл в специфической блистерной упаковке с предупреждением об аннулировании гарантии в случае вскрытия. Также неясно, каким образом Safedisk оказался вовлечен в сделку напрямую с китайским дилером и что именно привлекло его в этом предложении.

К сожалению, подобные случаи мошенничества со стороны недобросовестных продавцов электроники встречаются довольно часто. Особенно опасно приобретать товары по слишком заниженным ценам или у малоизвестных интернет-магазинов без репутации и отзывов. В то же время этот случай вызывает вопросы и к самим производителям электроники — им надо бы подумать о более жестком контроле всей цепочки поставок комплектующих, чтобы не допустить попадания фальшивок и контрабанды на открытый рынок.