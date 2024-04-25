Искусственный интеллект: главный приоритет или пустые обещания?

Искусственный интеллект (ИИ) занимает верхнюю строчку в списке приоритетов технологических лидеров по всему миру. Однако, несмотря на весь ажиотаж, компании пока не готовы внедрять ИИ в полной мере. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного корпорацией Lenovo среди 750 директоров по информационным технологиям из 10 стран.



Почему же, несмотря на очевидную важность ИИ, компании не спешат его использовать? Во-первых, не хватает инфраструктуры. 42% опрошенных заявили, что их вычислительные мощности пока не готовы для масштабного применения технологий ИИ.



Во-вторых, отсутствуют четкие этические рамки. Как использовать ИИ ответственно, не нанося вреда людям и обществу? Этот вопрос пока остается открытым для многих компаний.



И наконец, главное – неясная окупаемость вложений в ИИ. Почти половина (42%) ИТ-руководителей не ждут отдачи от инвестиций в течение ближайших двух лет. Хотя потенциальные выгоды от внедрения ИИ велики, оценить реальный экономический эффект на начальном этапе довольно затруднительно.



Другими словами, прежде чем ждать чудес от ИИ, компаниям необходимо решить более насущные проблемы – обеспечить инфраструктуру, выработать этические принципы и научиться оценивать окупаемость вложений. Встает вопрос - является ли ИИ реальным приоритетом или это лишь громкие заявления? Судя по всему, в большинстве компаний пока преобладает второе. Несмотря на моду на ИИ, на деле многие организации еще далеки от его практического применения.



Тем не менее, несмотря на все трудности, расходы на ИИ продолжают расти. 96% опрошенных планируют увеличить финансирование на искусственный интеллект в ближайшие 12 месяцев.