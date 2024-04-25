Новые мониторы претендуют на звание оптимального решения для геймеров с ограниченным бюджетом.

Китайский производитель Hisense анонсировал выпуск двух новых игровых мониторов 27G6K и 27G6K-PRO. Эти модели дополняют недавно представленный флагманский 27G7K-PRO, ориентированный на пользователей с высокими требованиями.



Новинки отличает более доступная цена и отсутствие ряда функций топовой модели. В частности, 27G6K и 27G6K-PRO имеют разрешение 2K при максимальной частоте обновления 240 Гц. Для сравнения, 27G7K-PRO может выводить контент в 4K при 160 Гц.



Кроме того, старшая модель оснащена технологией локального затемнения Mini LED для высокой контрастности изображения и яркости до 1000 нит. Новые дисплеи 27G6K и 27G6K-PRO обходятся традиционной IPS-матрицей с пиковой яркостью 280 и 400 нит соответственно.



При этом производитель подчеркивает высокое качество цветопередачи новинок с охватом пространства DCI-P3 на уровне 98%. Также реализована поддержка AMD FreeSync Premium и со временем отклика 1 мс. Из интерфейсов присутствуют HDMI 2.0, DisplayPort и аудиоразъем.



Отметим, что Hisense позиционирует 27G6K и 27G6K-PRO как оптимальное решение для геймеров, не готовых тратиться на флагманские модели, но желающих повысить плавность игрового процесса за счет высокой частоты обновления. Пока мониторы доступны только на внутреннем рынке Китая по ценам около 180 и 220 долларов. Вероятно последующее расширение продаж и в другие страны.