Инсайдерская информация указывает на то, что Nintendo Switch 2 получит флэш-память V-NAND 5го поколения от Samsung с огромной скоростью передачи данных.

Появились новые подробности о возможных характеристиках игровой консоли Nintendo Switch 2. Согласно информации, обнаруженной на LinkedIn бывшего старшего директора подразделения продуктов для устройств Samsung, консоль может использовать флэш-память V-NAND 5го поколения производства Samsung.



Это означает значительное улучшение скорости чтения данных по сравнению с оригинальным Nintendo Switch. Память V-NAND 5го поколения способна разгонять скорость до 1,4 Гб/с, что намного выше, чем у предыдущей модели консоли.



Хотя Samsung уже перешла на 9е и даже разрабатывает 10е поколение V-NAND, 5е вполне достаточно для игровой консоли, которая теперь получит значительный прирост производительности по сравнению с текущим поколением Nintendo Switch.



Помимо флэш-памяти, в новой консоли также ожидается чипсет от Nvidia на базе архитектуры Turing. Предположительно, это будет процессор T239 с поддержкой трассировки лучей, который позволит вывести графику Nintendo на совершенно новый уровень. Также сообщается, что чип будет поддерживать технологии апскейлинга изображений Nvidia DLSS и реконструкции лучей.



Итак, по предварительным данным Nintendo Switch 2 получит колоссальный прирост производительности благодаря новейшим технологиям от Samsung и Nvidia, и игры будут запускаться в разрешении 4К с трассировкой лучей и стабильной частотой кадров.



Однако Nintendo пока официально не анонсировала работу над новой консолью. Большинство деталей основаны на слухах и утечках информации.



