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Nivan
Смартфон Huawei Pura 70 Ultra с новым процессором Kirin 9010 показал в тестах скромные результаты
В повседневных задачах и не самых требовательных играх новый чип Huawei показал себя вполне достойно

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Последний флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra, оснащенный новейшим процессором Kirin 9010, недавно прошел  испытания китайскими рецензентами. Результаты тестирования проливают свет на производительность обновленного чипсета и показывают, что Kirin 9010 - это скорее эволюционное, нежели революционное обновление.

Kirin 9010 представляет собой модифицированную версию чипсета Kirin 9000S, который ранее использовался в серии Huawei Mate 60. В состав Kirin 9010 входит:

- 1 ядро Taishan с частотой 2,3 ГГц
- 3 промежуточных ядра Taishan с частотой 2,18 ГГц  
- 4 энергоэффективных ядра Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц

Архитектура ядер практически идентична Kirin 9000S. Основное отличие в небольшой корректировке тактовых частот отдельных ядер со стороны инженеров Huawei. Графический процессор остался без изменений, это по-прежнему Mali-G78 с частотой 750 МГц.

По результатам тестов в бенчмарке AnTuTu смартфон Pura 70 Ultra набрал 940 000 баллов. В GeekBench 6.2 одноядерный результат составил 1431 балл, многоядерный 4430 баллов при комнатной температуре. Включение режима максимальной производительности принесло лишь небольшой прирост в виде +9 баллов в одноядерном тесте и +6 баллов в многоядерном. На бумаге показатели Kirin 9010 выглядят заметно лучше Kirin 9000S, и это несмотря на пониженную частоту высокопроизводительного ядра.  

Узким местом чипсета остается графическая подсистема. В тесте 3DMark Wild Life Extreme Kirin 9010 набрал лишь 1575 баллов при комнатной температуре и 1577 баллов в режиме активного охлаждения - фактически нулевой прирост производительности в обработке графики.


Тесты в играх

Однако реальные тесты в популярных играх показали вполне достойные результаты. Например, в Genshin Impact при максимальных настройках графики, 60 FPS и отключенных оптимизациях средняя частота кадров на протяжении 25 минут составила 57,5 FPS. Первые 10 минут игры частота кадров держалась на отметке 60 FPS, затем упала до 55-57 FPS и оставалась стабильной до конца теста. Максимальный нагрев корпуса смартфона составил 46,8°C.

Еще один ресурсоемкий экшен Honkai: Star Rail также показал достойную производительность на Pura 70 Ultra. При максимальных настройках графики средняя частота кадров составила 53 FPS на протяжении 15 минут тестирования. После первых 4 минут показатель частоты кадров упал примерно до 50 FPS и держался на этом уровне до конца теста. Максимальный нагрев корпуса 49,6°C.

Заметные улучшения демонстрирует центральный процессор, однако графическая подсистема по-прежнему остается узким местом, сдерживающим потенциал Kirin 9010 в играх и приложениях с интенсивной графикой. Тем не менее, в повседневных задачах и не самых требовательных играх новый чип Huawei показал себя вполне достойно.

#смартфон 2024 #смартфоны hyawei #huawei pura 70 ultra #kirin 9010
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