В повседневных задачах и не самых требовательных играх новый чип Huawei показал себя вполне достойно

Последний флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra, оснащенный новейшим процессором Kirin 9010, недавно прошел испытания китайскими рецензентами. Результаты тестирования проливают свет на производительность обновленного чипсета и показывают, что Kirin 9010 - это скорее эволюционное, нежели революционное обновление.



Kirin 9010 представляет собой модифицированную версию чипсета Kirin 9000S, который ранее использовался в серии Huawei Mate 60. В состав Kirin 9010 входит:



- 1 ядро Taishan с частотой 2,3 ГГц

- 3 промежуточных ядра Taishan с частотой 2,18 ГГц

- 4 энергоэффективных ядра Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц



Архитектура ядер практически идентична Kirin 9000S. Основное отличие в небольшой корректировке тактовых частот отдельных ядер со стороны инженеров Huawei. Графический процессор остался без изменений, это по-прежнему Mali-G78 с частотой 750 МГц.



По результатам тестов в бенчмарке AnTuTu смартфон Pura 70 Ultra набрал 940 000 баллов. В GeekBench 6.2 одноядерный результат составил 1431 балл, многоядерный 4430 баллов при комнатной температуре. Включение режима максимальной производительности принесло лишь небольшой прирост в виде +9 баллов в одноядерном тесте и +6 баллов в многоядерном. На бумаге показатели Kirin 9010 выглядят заметно лучше Kirin 9000S, и это несмотря на пониженную частоту высокопроизводительного ядра.



Узким местом чипсета остается графическая подсистема. В тесте 3DMark Wild Life Extreme Kirin 9010 набрал лишь 1575 баллов при комнатной температуре и 1577 баллов в режиме активного охлаждения - фактически нулевой прирост производительности в обработке графики.





Тесты в играх



Однако реальные тесты в популярных играх показали вполне достойные результаты. Например, в Genshin Impact при максимальных настройках графики, 60 FPS и отключенных оптимизациях средняя частота кадров на протяжении 25 минут составила 57,5 FPS. Первые 10 минут игры частота кадров держалась на отметке 60 FPS, затем упала до 55-57 FPS и оставалась стабильной до конца теста. Максимальный нагрев корпуса смартфона составил 46,8°C.



Еще один ресурсоемкий экшен Honkai: Star Rail также показал достойную производительность на Pura 70 Ultra. При максимальных настройках графики средняя частота кадров составила 53 FPS на протяжении 15 минут тестирования. После первых 4 минут показатель частоты кадров упал примерно до 50 FPS и держался на этом уровне до конца теста. Максимальный нагрев корпуса 49,6°C.



Заметные улучшения демонстрирует центральный процессор, однако графическая подсистема по-прежнему остается узким местом, сдерживающим потенциал Kirin 9010 в играх и приложениях с интенсивной графикой. Тем не менее, в повседневных задачах и не самых требовательных играх новый чип Huawei показал себя вполне достойно.