Это удобный и безопасный зарядник Lingao Mini в 4 цветовых вариантах для зарядки гаджетов для всей семьи.

Известный производитель зарядных устройств компания Baseus представила обновленную версию своего компактного и мощного зарядного устройства Lingao Mini. Модель отличает яркий и стильный дизайн, а также ряд усовершенствований, делающих её ещё более удобной в использовании.



В основе Lingao Mini лежит передовая технология нитрида галлия (GaN), благодаря которой размеры зарядного устройства уменьшены практически вдвое по сравнению с обычными моделями, при этом мощность и скорость зарядки не пострадали. Теперь этот компактный гаджет легко поместится даже в небольшой сумке или рюкзаке.



Отличительной особенностью Lingao Mini является съемный блок питания. Его можно отсоединить от основного корпуса с портами USB. Сам же корпус оснащен тремя портами USB-C и одним портом USB-A. Каждый из портов USB-C поддерживает быструю зарядку мощностью до 65 Вт, а порт USB-A стандартную мощность 5 Вт. Такая конфигурация позволяет одновременно заряжать до 4 устройств – смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники и другую электронику.



Разработчики также уделили повышенное внимание безопасности использования Lingao Mini. В устройстве реализован комплекс защиты от перегрева, скачков напряжения, короткого замыкания и других неполадок. При их возникновении зарядное устройство мгновенно отключит подачу энергии, не допуская повреждений подключенной техники.



Дополнительно Lingao Mini оснащено индикаторами режимов работы, отображающими в реальном времени ход зарядки подключенных девайсов. А защитная крышка на вилке исключает возможность использования зарядного устройства маленькими детьми без присмотра взрослых.



Lingao Mini выпускается в 4 цветовых вариантах: классическом черном и белом, а также ярких синем и фиолетовом. Максимальная мощность устройства составляет 2500 Вт. Это позволяет использовать его не только для зарядки гаджетов, но и более энергоемких устройств, например, ноутбуков или даже небольших кухонных приборов вроде чайников.

