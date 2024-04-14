Компания активно интегрирует инструменты на базе технологий ИИ для решения проблем Instagram* с релевантностью поиска и персонализированными рекомендациями.

Meta* активно тестирует интеграцию генеративного искусственного интеллекта в свои продукты. После запуска чат-бота в WhatsApp для пользователей Индии, теперь компания экспериментирует с размещением AI в строке поиска Instagram*.

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Изображение: @Alexander Shatov/ Unsplash



При вводе запроса в поиске Instagram* открывается чат с ботом Meta AI. Здесь можно задавать вопросы или использовать предложенные подсказки. Интерфейс напоминает решение стартапа Perplexity AI для ответов на естественном языке.

Однако главная фишка в том, что Meta AI также может помочь найти новый контент в Instagram*. Например, бот предлагает подсказки типа "Красивые закаты на Мауи", при нажатии на которые отображаются соответствующие ролики из Instagram*.Некоторые пользователи даже смогли попросить Meta AI найти конкретные видео по своему запросу. Это значит, что планируется задействовать возможности генеративного ИИ не только для генерации текста, но и для поиска контента в социальной сети.В компании подтвердили тестирование Meta AI в Instagram*, однако не уточнили, действительно ли используют генеративный ИИ в алгоритмах поиска контента. Представитель Meta* заявил, что их разработки на основе ИИ находятся на разных стадиях готовности и тестируются публично в ограниченном режиме.Улучшение поиска в Instagram* является актуальной задачей для компании, так как пользователи часто жалуются на низкое качество результатов поиска в приложении. Помимо этого, Meta* хочет сделать Instagram* более конкурентоспособным по сравнению с TikTok в плане обнаружения контента.Интересно, что в прошлом году Google добавил видео и посты из TikTok и Reddit в результаты поиска. Теперь и Instagram* работает над тем, чтобы публикации отображались в выдаче поисковых систем за счёт генеративного ИИ. Это позволит привлечь больше трафика и удержать внимание аудитории.





* - Запрещены в РФ.