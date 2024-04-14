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Meta* активно тестирует интеграцию генеративного искусственного интеллекта в свои продукты. После запуска чат-бота в WhatsApp для пользователей Индии, теперь компания экспериментирует с размещением AI в строке поиска Instagram*.
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Изображение: @Alexander Shatov/ Unsplash
При вводе запроса в поиске Instagram* открывается чат с ботом Meta AI. Здесь можно задавать вопросы или использовать предложенные подсказки. Интерфейс напоминает решение стартапа Perplexity AI для ответов на естественном языке.
Некоторые пользователи даже смогли попросить Meta AI найти конкретные видео по своему запросу. Это значит, что планируется задействовать возможности генеративного ИИ не только для генерации текста, но и для поиска контента в социальной сети.
В компании подтвердили тестирование Meta AI в Instagram*, однако не уточнили, действительно ли используют генеративный ИИ в алгоритмах поиска контента. Представитель Meta* заявил, что их разработки на основе ИИ находятся на разных стадиях готовности и тестируются публично в ограниченном режиме.
Улучшение поиска в Instagram* является актуальной задачей для компании, так как пользователи часто жалуются на низкое качество результатов поиска в приложении. Помимо этого, Meta* хочет сделать Instagram* более конкурентоспособным по сравнению с TikTok в плане обнаружения контента.
Интересно, что в прошлом году Google добавил видео и посты из TikTok и Reddit в результаты поиска. Теперь и Instagram* работает над тем, чтобы публикации отображались в выдаче поисковых систем за счёт генеративного ИИ. Это позволит привлечь больше трафика и удержать внимание аудитории.
* - Запрещены в РФ.