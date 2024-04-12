Крошечная LattePanda Mu умещается на ладони, но по производительности превосходит многие настольные ПК.



Компания LattePanda, известная своими компактными и мощными одноплатными компьютерами, анонсировала новую разработку LattePanda Mu. В отличие от предыдущих моделей, новинка выполнена в форм-факторе вычислительного модуля, аналогичном Raspberry Pi Compute Module.



Небольшие размеры 60 x 69,6 мм позволяют интегрировать LattePanda Mu в различные устройства, где требуются компактные вычислительные мощности. Однако производительность модуля далеко не миниатюрная. В его основе 4-ядерный Intel N100 с тактовой частотой до 2 ГГц. По заявлениям производителя, в многоядерных тестах LattePanda Mu превосходит Raspberry Pi 5 в 2 раза.



В отличие от классических SBC, новый модуль LattePanda не имеет всех необходимых интерфейсов на борту. Вместо этого используется спецификация 260P DDR4 SODIMM для подключения к несущим платам, которые обеспечивают дополнительные возможности подключения. Такое решение открывает широкие возможности для интеграции модуля в различные устройства.

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Изначально LattePanda будет поставлять две несущие платы - базовую Lite Carrier и полнофункциональную Evaluation Carrier. Первая ориентирована на быстрый старт работы и включает Ethernet, M.2 для SSD и разъемы USB и HDMI. Вторая больше похожа на полноценную материнскую плату со слотом PCIe, SATA, несколькими портами Ethernet 2.5G и широкими возможностями расширения.



Помимо собственных продуктов, LattePanda предоставляет все необходимые материалы для разработки совместимых несущих плат от сторонних производителей. Это позволит интегрировать модуль в самые разные устройства, начиная от компактных встраиваемых систем и заканчивая мощными рабочими станциями. Уже сейчас LattePanda Mu выглядит очень привлекательной как для разработчиков, так и для производителей различного оборудования.



Остается дождаться появления первых образцов и независимых тестов производительности. Если заявленные характеристики подтвердятся, LattePanda Mu может стать новым этапом в развитии компактных и эффективных встраиваемых систем на базе x86.