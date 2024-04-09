Компания обновила алгоритмы Gemma для лучшего понимания инструкций, но функционал Gemini по-прежнему сильно ограничен после скандала.

Компания Google продолжает развивать свои модели искусственного интеллекта Gemma и Gemini. Недавно было выпущено обновление для Gemma 1.1 Instruct 2B и 7B, которое, по словам исследователя DeepMind Роберта Дадаши, делает эти модели "лучше во всех отношениях".

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Изображение: @Bloomberg/Contributor/Getty Images

Основные улучшения коснулись способности моделей понимать и выполнять инструкции пользователей. Также улучшилась работа с фактической информацией. При этом модель 7B оказалась более продвинутой по сравнению с 2B.Кроме того, Google исправила ошибку, которая приводила к сбоям при попытках пользователей сменить тему разговора. Также было сокращено использование слова "Конечно" в начале предложений. Подобные склонности часто наблюдаются у моделей ИИ и могут выдавать их "нечеловеческое" происхождение текстов.По словам Дадаши, обучающие данные для Gemma почти не изменились. Однако был модифицирован алгоритм обучения с подкреплением, который позволяет корректировать поведение ИИ. Теперь с помощью конкретных инструкций можно влиять на некоторые склонности Gemma.В то время как Gemma активно развивается, модель Gemini все еще сталкивается с ограничениями. После скандала из-за исторически некорректных изображений людей, сгенерированных ИИ, функция создания таких изображений остается заблокированной. Представитель Google заявил, что модель стала "слишком осторожной" в этом направлении. Кроме того, Gemini по-прежнему не может отвечать на вопросы, связанные с политическими выборами.Таким образом, несмотря на прогресс в улучшении моделей Gemma, компания Google все еще сталкивается с проблемами ответственного использования технологий ИИ. Функциональность Gemini остается ограниченной, а сроки снятия ограничений пока неизвестны.