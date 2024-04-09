Правительство Китая активно продвигает отечественную операционную систему HarmonyOS, чтобы снизить зависимость от зарубежных технологий.

Правительство Шэньчжэня запустила амбициозную программу по расширению экосистемы приложений для HarmonyOS - операционной системы китайской компании Huawei, чтобы сделать HarmonyOS более конкурентоспособной на мировом рынке, сообащают китайские СМИ со ссылкой на официальное информационное агентство Синьхуа.



HarmonyOS изначально разрабатывалась Huawei как ответ на торговые санкции США, введенные против компании в 2019 году. Санкции лишили Huawei доступа к технологиям и комплектующим американских компаний, в том числе к мобильной ОС Android от Google, и чтобы продолжить выпуск смартфонов, Huawei создала собственную операционную систему HarmonyOS, основанную на открытой версии Android.



За прошедшие годы HarmonyOS завоевала популярность на внутреннем китайском рынке. Она устанавливается не только на смартфоны Huawei, но и на планшеты, носимую электронику, телевизоры и другие устройства. Однако для полноценной конкуренции с Android и iOS на мировом уровне HarmonyOS не хватает экосистемы приложений.



Именно эту проблему и призвана решить программа, запущенная властями Шэньчжэня, где базируется штаб-квартира Huawei. В 2024 году доля приложений для HarmonyOS должна составить не менее 10% от общего числа приложений в Китае. Для этого планируется создать специализированные технопарки и привлечь не менее 1000 компаний-разработчиков.



Усилия властей неслучайны. Несмотря на санкции, Huawei продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке смартфонов в Китае. По оценкам, уже 16% продаваемых в стране смартфонов работают на HarmonyOS. Чем больше пользователей, тем больше стимулов для разработчиков создавать приложения под эту ОС, тем более, что успех HarmonyOS критически важен для технологического суверенитета Китая, так как страна стремится избавиться от зависимости от иностранных технологий и создать полноценную отечественную экосистему софта и железа. В этом контексте поддержка HarmonyOS выступает как часть общей стратегии импортозамещения в сфере ИТ.



По прогнозам самой Huawei, вокруг HarmonyOS может быть создано до 3 млн новых рабочих мест. Пока компания сосредоточена на смартфонах и устройствах Интернета вещей, однако в будущем возможен выход и на рынок ПК. Успех на всех этих направлениях позволит HarmonyOS конкурировать с закрытыми мобильными ОС и постепенно вытеснить с китайского рынка Android и iOS.