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Новые правила выдачи голубых галочек в X вызвали у пользователей недовольство

Политика присвоения значков в Twitter стала непонятна и непоследовательна. Многие не хотят ассоциироваться с политикой Маска и скрывают "подаренные" галочки в своих профилях.
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Недавние изменения в политике выдачи "голубых галочек" - знаков подтвержденного аккаунта в Twitter, очередной пример непоследовательного подхода Илона Маска к управлению этой социальной сетью после ее покупки, пишет Bloomberg.

Изначально "голубые галочки" в Twitter выдавались для подтверждения личности известных и влиятельных пользователей - политиков, знаменитостей, журналистов. Это позволяло отличить официальные аккаунты от фейков и уменьшало риск распространения дезинформации. Однако процесс присвоения "галочек" был непрозрачным и считался предвзятым.

После прихода Маска голубые галочки стали доступны всем подписчикам платной услуги Twitter Blue по цене от 8 до 16 долларов в месяц. Данное решение подверглось жесткой критике, потому что злоумышленники моментально стали активно использовать купленный статус для распространения фейков и спама. Кроме того, многие известные пользователи в знак протеста отказались платить за то, что раньше получали бесплатно. В итоге значение голубой галочки было полностью девальвировано, она перестала быть знаком надежности и авторитетности аккаунта.

Последние нововведения Маска еще больше запутали ситуацию. Теперь галочки вновь стали бесплатными для популярных аккаунтов с большой аудиторией. Однако многие влиятельные пользователи Twitter выразили недовольство и попытались скрыть "подаренный" им статус, чтобы продемонстрировать нежелание поддерживать новую политику Маска.

В итоге значок, который изначально должен был обозначать надежность и статус аккаунта, превратился в символ лояльности к Маску и его видению будущего Twitter. Хаотичные и постоянно меняющиеся правила его выдачи только усугубляют путаницу.

Можно предположить, что очередное введение бесплатных галочек хитрый маркетинговый ход Маска, призванный в конечном счете увеличить число платных подписчиков Twitter Blue. Однако резкое изменение правил игры лишь подрывает доверие к этой социальной сети как со стороны рядовых пользователей, так и со стороны крупных рекламодателей, считают критики ситуации.

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