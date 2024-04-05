Двум мошенникам удалось выманить у людей сотни тысяч долларов, разместив поддельные приложения с криптовалютой в магазине Google Play.

Google подала в суд на двух предполагаемых мошенников из Китая и Гонконга, обвинив их в обмане компании и размещении в Play Store 87 поддельных криптовалютных приложений. Этот инцидент стал серьезным ударом по репутации магазина приложений Google, который до сих пор считался одной из самых надежных площадок.



По данным иска, злоумышленники создали видимость законных криптобирж и инвестиционных сервисов. Затем они разместили рекламу в интернете, привлекая пользователей вложить деньги через эти приложения. Однако реального доступа к средствам или прибыли инвесторы так и не получили.



Чтобы обмануть проверку Play Store, мошенники подделали свои личные данные и местонахождение. Таким образом, Google была введена в заблуждение относительно истинных намерений разработчиков. Компания жалуется, что, несмотря на закрытие выявленных приложений, новые продолжали появляться в обход систем безопасности.



В результате этой масштабной аферы пострадало более 100 000 человек по всему миру. Жертвы потеряли суммы от 100 до 100 000 долларов и больше. Google уже потратила десятки тысяч на расследование, однако ее больше волнует репутационный ущерб. Доверие к Play Store может серьезно пошатнуться после такой ситуации, так как мошенники продемонстрировали, что способны обмануть даже такого техногиганта как Google.