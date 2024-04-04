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Nivan
Apple разрабатывает домашнего робота-помощника, который сможет мыть посуду
Инженеры Apple работают над созданием мобильного робота, который будет помогать людям дома справляться с домашним хозяйством. Однако инвесторы прохладно отнеслись к этой новости.

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Компания Apple планирует создать собственного робота. Несмотря на то, что проект беспилотного автомобиля под названием «Проект Титан» потерпел неудачу, инженеры Apple продолжают изучать возможности персональной робототехники.

Согласно последним сообщениям, в компании разрабатывают концепцию мобильного домашнего помощника-робота. Предполагается, что такой робот будет передвигаться по дому, следуя за хозяевами из комнаты в комнату. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта робот должен будет уметь ориентироваться в загроможденном пространстве частных домов и квартир. Кроме того, он сможет выполнять простые бытовые задачи вроде мытья посуды или подметания пола.  

Однако пока реализовать подобную технологию крайне сложно из-за множества инженерных трудностей. Как отмечает эксперт Bloomberg Марк Гурман, Apple вряд ли выведет на рынок коммерческий продукт в этой сфере в ближайшее десятилетие. Среди ключевых проблем – обеспечение безопасной навигации робота в неструктурированной домашней среде и создание механизмов для выполнения бытовых задач.  

Тем не менее, конкуренты доказывают возможность разработки таких роботов. К примеру, компания Amazon уже представила собственную модель домашнего робота под названием Astro, ориентированного на мониторинг безопасности и выполнение простых поручений. Для Apple это может послужить стимулом активизировать собственные разработки в этой сфере.

Помимо мобильного робота, Apple также изучает концепцию стационарного настольного устройства. Предполагается, что такое устройство будет оснащено "анимированной головой" для имитации движений человека во время видеозвонков. Однако реализовать подобную технологию непросто из-за сложностей с балансировкой веса механической конструкции. К тому же, по некоторым данным, часть руководства Apple выступает против этой затеи. Хотя в прошлом в компании не раз возникали внутренние разногласия по поводу новых продуктов, которые в итоге все же выпускались, как это было с очками дополненной реальности Apple Vision.

Инвесторы Apple прохладно отреагировали на эту новость, акции компании снизились после того, как агентство Bloomberg сообщило о проекте разработки робототехники.

#apple
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Apple вместо автомобиля выпустит умного робота для дома, но Optimus от Илона Маска появится раньше
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