Amazon инвестирует десятки миллиардов долларов, чтобы конкурировать в области ИИ-сервисов с Microsoft и Google на фоне ожидаемого бума генеративного искусственного интеллекта.

Amazon планирует потратить почти 150 миллиардов долларов в ближайшие 15 лет на строительство и модернизацию своих центров обработки данных. Этот шаг связан с растущим спросом на облачные вычисления и сервисы искусственного интеллекта.



Amazon уже сейчас является безусловным лидером на рынке облачных услуг. Доля компании на рынке почти вдвое превышает долю ближайшего конкурента Microsoft. Однако в прошлом году темпы роста бизнеса Amazon Web Services замедлились из-за сокращения расходов корпоративных клиентов.



По словам вице-президента AWS Кевина Миллера, значительная часть новых инвестиций пойдет на расширение существующих дата-центров в Вирджинии и Орегоне. Кроме того, планируется выход на новые рынки, включая Миссисипи, Саудовскую Аравию и Малайзию.



148 миллиардов долларов, которые Amazon собирается потратить на дата-центры в ближайшие 15 лет, значительно превосходят аналогичные обязательства Microsoft и Google. Хотя точные цифры трудно сравнивать, считается, что Amazon нацелен на агрессивную экспансию своих мощностей для облачных вычислений.



Большая часть этих инвестиций пойдет на расширение инфраструктуры для обслуживания корпоративных клиентов. Однако новые мощности также необходимы для реализации проектов в области искусственного интеллекта, так как Amazon активно разрабатывает собственные инструменты искусственного интеллекта и планирует получать десятки миллиардов долларов дохода от ИИ-сервисов в ближайшие годы.



Изначально первые центры обработки данных Amazon появились в Вирджинии и Орегоне. Эти штаты и по сей день получают львиную долю инвестиций в инфраструктуру со стороны AWS. Однако обеспечить эти огромные мощности электроэнергией становится все сложнее. Местные энергокомпании с трудом справляются с растущим спросом.



В связи с этим Amazon вынуждена искать новые площадки для размещения дата-центров. В феврале компания объявила о планах потратить 10 миллиардов на 2 кампуса в Миссисипи. Кроме того, AWS проявляет интерес к Пенсильвании, Техасу и другим регионам.



Рост числа дата-центров AWS встречает и противодействие на местах. Жители Вирджинии жалуются на шум от центров обработки данных. Экологи критикуют компанию за то, что ее проекты стимулируют строительство новых электростанций, работающих на ископаемом топливе.



Однако Amazon заявляет о приверженности "зеленой" повестке и ведет работу по переводу своих мощностей на возобновляемые источники энергии. Но пока это только теория, так как потребности бизнеса в облачных вычислениях обгоняют темпы "зеленых" решений.