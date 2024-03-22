После блокировки мобильного приложения криптобиржа OKX приняла решение прекратить обслуживание клиентов в Индии.

Изображение: @Marc Fernandes / NurPhoto / Getty Images

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Криптовалютная биржа OKX объявила о прекращении обслуживания клиентов в Индии. В письме пользователям компания посоветовала им закрыть открытые позиции по маржинальной торговле и вывести все средства до 30 апреля.



Это решение стало следствием удаления мобильного приложения OKX из магазинов App Store и Google Play в Индии. Данные действия последовали после заявления индийского правительственного агентства о том, что многие зарубежные криптобиржи, включая Binance, Kraken, Huobi и Gate.io, работают в стране незаконно. При этом OKX не упоминалась в официальном заявлении напрямую.



Тем не менее, компания решила прекратить деятельность в Индии, сославшись на "местные правила". Эксперты полагают, что OKX опасается регуляторных мер со стороны индийских властей, учитывая ужесточение политики в отношении криптовалют. Решение OKX о прекращении работы в Индии может создать серьезные неудобства для местных криптотрейдеров, которые перешли на OKX, стремясь избежать налогообложения операций с криптовалютами.



Отмечается, что в марте 2021 года криптоактивы были включены в сферу регулирования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а с 2022 года в Индии действуют налоги на прибыль от операций с криптовалютами в размере 30%, а также 1% комиссия за каждую транзакцию.



В то время как индийские биржи, такие как CoinSwitch и CoinDCX, прошли обязательную регистрацию и выполняют требования регулятора, многие зарубежные платформы продолжают работать в серой зоне. При этом они не всегда тщательно идентифицируют клиентов, что позволяло индийцам сохранять анонимность.



Теперь же уход OKX и возможное закрытие других глобальных бирж, таких как Binance, ограничит возможности для локальных трейдеров. Им придется либо принять действующие правила и платить налоги, либо отказаться от сделок с криптовалютами.



Ужесточение правил и налогообложения в сочетании с ограничением доступа к зарубежным торговым платформам могут серьезно сдержать рост этого сектора. По иронии, еще в прошлом году Индия рассматривалась как один из наиболее перспективных рынков для криптовалют в мире. По различным оценкам, от 7,3% до 10% населения страны имели некоторые криптоактивы. Однако жесткий регуляторный подход может разрушить надежды инвесторов.