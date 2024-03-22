Несмотря на снижение продаж и политическую напряжённость между США и Китаем, Apple продолжает инвестировать в развитие бизнеса на китайском рынке.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук открыл в четверг новый большой магазин в центре Шанхая, продемонстрировав приверженность своей компании Китаю как к рынку и производственной базе.

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Изображение: @Qilai Shen/Bloomberg

Открытие нового флагманского магазина Apple в Шанхае стало ярким событием для компании и демонстрацией ее приверженности китайскому рынку. Главный исполнительный директор Тим Кук лично приехал на церемонию, чтобы открыть восьмой магазин Apple в Шанхае. Его тепло встретили фанаты бренда и жители города, сообщает Bloomberg.

Это событие имеет особое значение на фоне ухудшения отношений между США и Китаем. Компания Apple активно изучает возможности переноса части производства в другие страны, например в Индию, чтобы снизить риски от торговой войны. Но пока Китай остается ключевым звеном в цепочках поставок для Apple.

Сам Тим Кук неоднократно подчеркивал стратегическую важность Китая для компании. Он встретился с руководителями ключевых поставщиков, таких как BYD и Lens Technology, а также попробовал традиционные шанхайские блюда. Данный дипломатический шаг демонстрирует заинтересованность Apple в сохранении и укреплении связей на китайском рынке.В то же время продажи iPhone в Китае в последнее время снижаются из-за конкуренции с местными брендами, такими как Huawei. Хотя цены на iPhone остаются высокими для рядовых потребителей, преданные поклонники готовы платить за любимый бренд.Таким образом, несмотря на экономические и политические сложности, Apple сохраняет фокус на Китае и пытается удержать лидерские позиции на этом важнейшем для компании рынке, а визит Тима Кука стал ярким сигналом приверженности Китайскому рынку как сегодня, так и в будущем.