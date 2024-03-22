По данным Пентагона, масштабная модернизация китайской армии нацелена на подготовку к вторжению на Тайвань и его захвату силой в ближайшие несколько лет.

Китай активно наращивает свой военный потенциал, что вызывает растущую обеспокоенность на Западе. По словам командующего Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирала Джона Акилино, начиная со времен Второй мировой войны масштабы модернизации китайской армии носят беспрецедентный характер.



Несмотря на замедление темпов экономического роста, Пекин продолжает наращивать военные расходы. Только за последние три года, как отметил Акилино, оборонный бюджет КНР вырос на 16% и достиг 223 млрд долларов. Эти средства направляются в первую очередь на оснащение Народно-освободительной армии Китая новейшими образцами вооружений.

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Изображение: @Mei Shaoquan/Xinhua/Getty Images



Тревогу Вашингтона вызывает то, что масштабная модернизация НОАК, по всей видимости, преследует конкретную цель, а именно подготовку к возможному вторжению на Тайвань. По данным Акилино, к 2027 году, на который приходится столетие образования НОАК, Пекин планирует превратить свои вооруженные силы в "армию мирового класса", способную решить тайваньский вопрос силовым путем.

Этот вывод подтверждается тем фактом, что наряду с закупками новой техники, китайская армия активно отрабатывает различные сценарии ведения боевых действий против Тайваня. Речь идет как о полномасштабном вторжении, так и о морской и воздушной блокаде острова.Таким образом, несмотря на заверения Пекина в мирных намерениях, действия Китая в военной сфере свидетельствуют об обратном. Именно поэтому вопрос обеспечения безопасности Тайваня приобретает для США первостепенное значение. Вашингтон не только наращивает военное присутствие в регионе, но и активизирует военно-техническое сотрудничество с Тайбэем. Однако, как считают военные эксперты, противостоять китайской угрозе в одиночку будет крайне сложно. Поэтому США рассчитывают на поддержку союзников в АТР.