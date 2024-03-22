Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Bloomberg: В США считают, что Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году
По данным Пентагона, масштабная модернизация китайской армии нацелена на подготовку к вторжению на Тайвань и его захвату силой в ближайшие несколько лет.

реклама

Китай активно наращивает свой военный потенциал, что вызывает растущую обеспокоенность на Западе. По словам командующего Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирала Джона Акилино, начиная со времен Второй мировой войны масштабы модернизации китайской армии носят беспрецедентный характер.

Несмотря на замедление темпов экономического роста, Пекин продолжает наращивать военные расходы. Только за последние три года, как отметил Акилино, оборонный бюджет КНР вырос на 16% и достиг 223 млрд долларов. Эти средства направляются в первую очередь на оснащение Народно-освободительной армии Китая новейшими образцами вооружений.

реклама

                                             Изображение: @Mei Shaoquan/Xinhua/Getty Images

Тревогу Вашингтона вызывает то, что масштабная модернизация НОАК, по всей видимости, преследует конкретную цель, а именно подготовку к возможному вторжению на Тайвань. По данным Акилино, к 2027 году, на который приходится столетие образования НОАК, Пекин планирует превратить свои вооруженные силы в "армию мирового класса", способную решить тайваньский вопрос силовым путем.

Этот вывод подтверждается тем фактом, что наряду с закупками новой техники, китайская армия активно отрабатывает различные сценарии ведения боевых действий против Тайваня. Речь идет как о полномасштабном вторжении, так и о морской и воздушной блокаде острова.

Таким образом, несмотря на заверения Пекина в мирных намерениях, действия Китая в военной сфере свидетельствуют об обратном. Именно поэтому вопрос обеспечения безопасности Тайваня приобретает для США первостепенное значение. Вашингтон не только наращивает военное присутствие в регионе, но и активизирует военно-техническое сотрудничество с Тайбэем. Однако, как считают военные эксперты, противостоять китайской угрозе в одиночку будет крайне сложно. Поэтому США рассчитывают на поддержку союзников в АТР.
#китай vs тайвань
+
Написать комментарий (0)
Nvidia объявила о выпуске двух новых антисанкционных ИИ-ускорителей для Китая
Китайские воздушные шары нарушают тайваньское воздушное пространство в канун Лунного Нового года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
22
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
2
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
1
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
6
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
+
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
5
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
2
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
15
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
2
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
2
Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
1
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
1
AMD может уменьшить доминирование NVIDIA на рынке чипов для ИИ благодаря Instinct MI300X
5

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
3
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
47
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
63
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
01:33
Это типа как 8 месяцев мясом брать райцентр Бахмут, но за сутки и под аплодисменты проходимцам сдать Ростов с режимным штабом военного округа.😂😂🤣😂😂
Первый человек с Neuralink продемонстрировал способности вживленного чипа
Иван Горыныч
01:31
Запомни, враг Хитер и коварен и сегодня контролирует 85% своей территории.😃😂😂😃
Первый человек с Neuralink продемонстрировал способности вживленного чипа
Иван Горыныч
01:30
Маякнет по твоей дурной голове.😃😂😂.
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
Иван Горыныч
01:28
Можно конечно долго смеяться, но денационализация Украины закончилась убедительной победой, просто полной капитуляцией , когда ОДНОГО кремлекума Медведчука Витю обменяли на 200 нацистов с Азова, осень...
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
daimos
01:20
Также как и Phoenix
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Gluklich
01:08
а где забирать?
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Alexbatz
00:55
Ломаная винда (наш ответ Чемберлену) лучшая операционка. И стоит ничего и по функциональности лучше всяких огрызков, объедков и прочих помоев.
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
MoKotik
00:18
Нормальные цены, что не нравится
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
kaissa
00:11
Думаю реальный прогресс будет не скоро. Хотя уже езжу на электромобиле - но хотелось бы ВВБ с большей емкостью...
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
Игорь Быков
00:09
Ага, 22 линейка слабая для AI и не получит, зато s23fe, на таком же чипе, как и 22 линейка, в списке поддерживаемых.
Функции Galaxy AI могут появиться в Samsung Galaxy S22
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем