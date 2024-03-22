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Nivan
Первый пациент Neuralink показал, как управляет видеоиграми силой мысли
Компания Илона Маска вживила микрочип в мозг парализованного мужчины, и теперь он может перемещать курсор и играть в видеоигры одной лишь силой мысли.

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Компания Neuralink, основателем которой является Илон Маск, разрабатывающая технологию интерфейса "мозг-компьютер", показала прямую трансляцию в социальной сети X, демонстрирующую возможности  имплантируемого чипа. Первый пациент, 29-летний Ноланд Арбо, парализованный в результате несчастного случая при нырянии в воду 8 лет назад, может теперь управлять курсором мыши и играть в компьютерные игры только силой мысли, сообщает CNBC.

До имплантации чипа Neuralink Ноланд мало что мог делать из-за ограниченной подвижности. Теперь же он сравнивает ощущения от управления компьютером мысленным усилием с использованием "Силы" из фильмов про джедаев. По его словам, это "безумное" ощущение, и он чувствует себя невероятно везучим из-за того, что стал участником эксперимента.

Кроме шахмат, Ноланд может теперь играть в сложные стратегические игры вроде Civilization 6, в которые раньше из-за физических ограничений не мог играть столько, сколько хотелось. После имплантации чипа он провел за игрой всю ночь до 6 утра. В то же время технология Neuralink не лишена недостатков. Например, чип необходимо заряжать каждые 8 часов. Тем не менее, по словам Ноланда, несмотря на это имплантат кардинально изменил его жизнь в лучшую сторону.

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Некоторые эксперты, впрочем, отмечают, что возможность управления компьютером силой мысли не является чем-то принципиально новым. Похожие технологии уже были продемонстрированы другими компаниями. Однако Neuralink явно преуспевает в популяризации и коммерциализации этой идеи.

Сам Илон Маск рисует грандиозные перспективы того, как технология интерфейса "мозг-компьютер" изменит нашу жизнь в будущем. Он говорит о возможности "загружать" музыку прямо в мозг человека, записывать и сохранять все жизненные воспоминания и многое другое. Правда некоторые из этих идей вызывают ассоциации с антиутопическими сюжетами вроде сериала "Черное зеркало".

Технология Neuralink обладает уникальным потенциалом для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. Однако по мере ее развития и распространения неизбежно встанет множество этических вопросов о границах вмешательства в человеческий мозг.

#илон маск #neuralink
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