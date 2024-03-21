Вашингтон готовит новые санкции, чтобы ограничить развитие искусственного интеллекта и производство полупроводников в Китае. В центре внимания оказался телекоммуникационный гигант Huawei.



Администрация президента США Джо Байдена рассматривает и не исключает возможности введения санкций в отношении ряда китайских компаний, производящих полупроводники и связанных с телекоммуникационным гигантом Huawei, сообщает агентство Bloomberg.

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Причиной стал значительный технологический прорыв Huawei в прошлом году в области производства собственных процессоров для смартфонов. Санкции ознаменует собой дальнейшую эскалацию усилий США по сдерживанию технологических амбиций Китая в сфере искусственного интеллекта и производства чипов.

Среди компаний, которые попадут под санкции, указываются SwaySure, Qingdao Si'En, Shenzhen Pensun и ChangXin Memory Technologies. Все эти компании являются производителями микросхем и чипов памяти и аффилированы с Huawei. Также в списке потенциальных целей оказались Shenzhen Pengjin High-Tech и SiCarrier - поставщики оборудования для производства полупроводников. По мнению США, эти компании помогают Huawei обходить действующие ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования.



Известно, что Вашингтон активно лоббирует введение более жестких ограничений на доступ Китая к полупроводниковым технологиям среди союзников, включая Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию. Ключевой мишенью является Huawei, несмотря на уже введенные санкции, сумевшая в прошлом году представить собственный мощный процессор для смартфонов. Это вызывает опасения у США, что компания сможет добиться независимости от американских технологий вопреки ограничениям.



По мнению аналитиков, включение дополнительных китайских High-Tech компаний в черный список США весьма вероятно. Это позволит еще сильнее ограничить доступ Китая к передовым технологиям и закрыть имеющиеся лазейки. Усиление давления на Пекин в технологической сфере отражает стремление Вашингтона сдержать научно-технический прогресс Китая и его амбиции стать лидером в области искусственного интеллекта и производства полупроводников. Борьба за технологическое лидерство между этими державами будет только обостряться.