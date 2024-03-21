Компания по мониторингу приложений Sentry выпустила инструмент Autofix на основе ИИ, который помогает автоматически находить и исправлять ошибки в коде разработчиков.

Компания Sentry, известная своими инструментами для отслеживания и отладки программного кода, представила новую функцию под названием AI Autofix. Эта функция использует возможности искусственного интеллекта для автоматического предложения исправлений при возникновении ошибок в коде.



Хотя название функции содержит слово "autofix" (автоисправление), это не полностью автоматизированный процесс. Как поясняет Sentry, AI Autofix скорее похож на "младшего разработчика, готового помочь по требованию". Функция анализирует контекстные данные окружения разработки, чтобы понять причину ошибки и предложить способ ее устранения.

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Основное отличие AI Autofix от других инструментов Machine Learning в том, что он ориентирован конкретно на рабочую среду разработки. Как объясняет технический менеджер Sentry Тиллман Элзер, многие существующие инструменты хороши для автодополнения кода, но не могут активно искать и исправлять проблемы, так как не знают реального контекста. AI Autofix же работает непосредственно с кодом в рабочей среде и помогает разработчикам быстрее решать возникающие проблемы.

AI Autofix использует агентную архитектуру для отслеживания ошибок в коде. Когда возникает ошибка, агент обнаружения анализирует, можно ли исправить её изменением кода и если нет, то указывает возможную причину этого. Также разработчики могут добавлять дополнительный контекст для агентов ИИ, если у них есть представление о возможной причине проблемы. Или же они могут попросить ИИ самостоятельно предложить решение.Далее ИИ оценивает проблему, составляет план действий по её устранению и генерирует изменения в коде. AI Autofix предоставляет разработчикам специальный файл с объяснением внесённых изменений и, если всё в порядке, создаёт запрос для внесения этих изменений.AI Autofix поддерживает все основные языки программирования, но больше протестирован с JavaScript и Python кодом. Как и любой ИИ, он может ошибаться в предлагаемых решениях. Но даже в таких случаях AI Autofix помогает разработчикам быстрее разобраться в причинах проблемы