Увеличение лимита длительности видеостатусов WhatsApp до 1 минуты открывает новые возможности в борьбе за внимание аудитории. Пока функционал доступен для тестировщиков.



Популярный мессенджер WhatsApp продолжает развивать и совершенствовать функциональность видеостатусов. Если ранее максимальная длительность видео для статуса была ограничена 30 секундами, то теперь в бета-версии приложения для некоторых пользователей это ограничение увеличено до 1 минуты.

Это нововведение ставит WhatsApp в один ряд с такими платформами как Instagram и Messenger, которые уже предлагают своим пользователям возможность выкладывать видео длительностью до 60 секунд. Расширение лимита дает пользователям больше возможностей для самовыражения и обмена впечатлениями, ведь не всегда хватает 30-ти секунд, чтобы поделиться каким-то значимым моментом или выразить сложную мысль. Приходилось либо укладываться в жесткие рамки, либо делить видео на несколько фрагментов.



Теперь, с лимитом в 1 минуту, пользователи смогут свободнее снимать и демонстрировать происходящее вокруг во всей своей полноте, что позволит сделать видеостатусы более интересными и информативными.



Другим важным аспектом является совпадения лимита с другими популярными мессенджерами. Многие люди активно используют одновременно несколько платформ, и использовать разные временные лимиты не всегда удобно.



Пока новый функционал доступен лишь узкому кругу тестировщиков для того, чтобы WhatsApp смог выявить и исправить возможные технические проблемы, а также оценить как пользователи отреагируют на нововведение.



Также неизвестен результат вовлеченности аудитории. С одной стороны, более длинные видео открывают новые возможности для самовыражения, с другой - зрители могут терять интерес к просмотру. Предстоит понять, будет ли эта функция востребована массовой аудиторией WhatsApp или окажется скорее нишевой.