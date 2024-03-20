Компания наняла ведущих специалистов из стартапа Inflection AI для усиления своих позиций на рынке технологий искусственного интеллекта.



Microsoft активно наращивает возможности в области искусственного интеллекта, наняв несколько ведущих специалистов из стартапа Inflection AI.



В частности, к Microsoft присоединились соучредители Inflection AI Мустафа Сулейман и Карен Симонян. Сулейман, который также является соучредителем известной компании DeepMind, возглавил недавно созданное подразделение Microsoft по потребительскому ИИ под названием Microsoft AI. Симонян стал главным научным сотрудником этого нового подразделения.



Помимо основателей, в Microsoft перешла и часть команды Inflection AI, сотрудников которой генеральный директор Microsoft Сатья Наделла охарактеризовал как "одних из самых опытных инженеров, исследователей и разработчиков ИИ".



Inflection AI известен своими разработками в области диалоговых систем ИИ и решением различных задач с помощью ИИ. Компания была основана в 2022 году и привлекла значительное внимание отрасли, а в прошлом году и Microsoft возглавила раунд инвестиций в Inflection AI на сумму 1,3 млрд долларов.



Теперь же, с приходом основателей Inflection AI, Microsoft планирует активно развивать такие свои продукты с использованием ИИ как Copilot, Bing и Edge. Сулейман будет курировать разработки в этой сфере, подчиняясь напрямую главе Microsoft Сатье Наделле. Со своей стороны, Inflection AI заявила о планах разместить свою модель ИИ Inflection-2.5 на облачных серверах Microsoft Azure. Это позволит расширить доступ к возможностям ИИ компании для разработчиков.



Приход ведущих специалистов из стартапа Inflection AI свидетельствует о стремлении Microsoft занять лидирующие позиции на рынке технологий искусственного интеллекта. Ранее глава Microsoft также предлагал работу основателям другого известного стартапа в сфере ИИ - OpenAI.