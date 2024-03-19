Компания Apple заинтересована в использовании возможностей сервиса Gemini от Google для усиления собственных продуктов в сфере генеративного ИИ для iPhone.

Компания Apple долгое время занимала выжидательную позицию в отношении технологий генеративного искусственного интеллекта, предпочитая дать этому направлению сначала набрать обороты на рынке. Однако в начале этого года гендиректор Apple Тим Кук анонсировал, что уже в конце 2024 года компания планирует представить собственные разработки в сфере генеративного ИИ.

По данным эксперта Bloomberg Марка Гурмана, специализирующегося на новостях Apple, сейчас компания ведет переговоры с Google о возможном лицензировании технологии Gemini AI с целью интеграции ее в будущие модели iPhone. Такое партнерство может быть выгодно обеим сторонам: Google получит доступ к огромной аудитории владельцев iPhone, а Apple сможет предложить пользователям передовые возможности генеративного ИИ в своих гаджетах.



В то же время, сам факт таких переговоров говорит о том, что собственные разработки Apple в сфере ИИ пока отстают от лидеров рынка, несмотря на то, что ранее сообщалось, что в iPhone 16, выход которого ожидается в текущем году, может появиться усовершенствованный чип Neural Engine для задач генеративного ИИ.



Вероятно, программные инструменты Google Gemini AI будут использованы для поддержки облачных функций. Новые возможности ИИ скорее всего появятся в помощнике Siri, приложении Spotlight и других сервисах Apple. Кроме того, собственные модели генеративного ИИ от Apple будут глубоко интегрированы в операционную систему iOS. Они будут автоматически выполнять задачи для пользователей, предоставляя им релевантную информацию.



Помимо Google, Apple также вела переговоры по поводу интеграции технологий генеративного ИИ с компанией OpenAI, создателем ChatGPT. Однако пока сторонам не удалось договориться о конкретных условиях сотрудничества.



Медленный прогресс Apple в сфере ИИ вызывает беспокойство инвесторов. В этом году компания уступила лидерство по рыночной капитализации корпорации Microsoft. Поэтому новость о возможном партнерстве Apple и Google в области Gemini AI позитивно повлияла на стоимость акций Apple.



Ожидается, что официальное объявление о соглашении между компаниями может прозвучать уже в июне на ежегодной конференции Apple WWDC. Учитывая, что Google уже является поставщиком поисковых технологий для браузера Safari по умолчанию, дополнительное лицензионное соглашение по Gemini AI станет еще одним витком партнерских отношений между технологическими гигантами.