Новейшие Pixel получат возможность определять свое местонахождение даже в выключенном состоянии.

Google анонсировала интересную новую функцию, которая появится в следующей версии мобильной операционной системы Android 15. Эта функция получила название Powered Off Finding и позволит определять местоположение смартфонов даже в выключенном состоянии.

Для работы этой технологии смартфон должен поддерживать специальный режим, при котором контроллер Bluetooth остается включенным, даже если основная система полностью отключена. Это позволит отправлять и принимать сигналы Bluetooth для определения приблизительных координат.



Как сообщается, поддержка Powered Off Finding уже реализована в новых смартфонах Pixel 8 и будет доступна out-of-the-box в Pixel 9. После выхода Android 15 соответствующее обновление получат и владельцы Pixel 8.



Ожидается, что эта функция будет работать даже если смартфон полностью разряжен, так как контроллер Bluetooth рассчитан на минимальное энергопотребление. Однако устройства старых моделей вроде Pixel 6 и 7 скорее всего не смогут поддержать эту технологию из-за аппаратных ограничений.



Публичная бета-версия Android 15 должна появиться летом 2024 года. Финальный релиз состоится приблизительно в октябре вместе с анонсом новых Pixel. Более подробная информация о функциях обновления будет представлена 14 мая на конференции Google I/O 2024.