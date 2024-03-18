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Nivan
Android 15 получит функцию поиска выключенных смартфонов
Новейшие Pixel получат возможность определять свое местонахождение даже в выключенном состоянии.

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Google анонсировала интересную новую функцию, которая появится в следующей версии мобильной операционной системы Android 15. Эта функция получила название Powered Off Finding и позволит определять местоположение смартфонов даже в выключенном состоянии.

Для работы этой технологии смартфон должен поддерживать специальный режим, при котором контроллер Bluetooth остается включенным, даже если основная система полностью отключена. Это позволит отправлять и принимать сигналы Bluetooth для определения приблизительных координат.

Как сообщается, поддержка Powered Off Finding уже реализована в новых смартфонах Pixel 8 и будет доступна out-of-the-box в Pixel 9. После выхода Android 15 соответствующее обновление получат и владельцы Pixel 8.

Ожидается, что эта функция будет работать даже если смартфон полностью разряжен, так как контроллер Bluetooth рассчитан на минимальное энергопотребление. Однако устройства старых моделей вроде Pixel 6 и 7 скорее всего не смогут поддержать эту технологию из-за аппаратных ограничений.

Публичная бета-версия Android 15 должна появиться летом 2024 года. Финальный релиз состоится приблизительно в октябре вместе с анонсом новых Pixel. Более подробная информация о функциях обновления будет представлена 14 мая на конференции Google I/O 2024.

#android 15 #смартфоны 2024 #смартфоны google
Источник: androidpolice.com
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Google добавит в смартфоны Pixel функцию, которая находит устройство в выключенном состоянии
Android 15 позволит найти смартфон, даже когда он выключен
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