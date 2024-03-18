Новый процесс листинга на Binance включает длинные периоды блокировки и высокие депозиты.

Популярная криптобиржа Binance внесла существенные изменения в процесс листинга новых токенов. Как сообщает Bloomberg, теперь команды, желающие разместить свои монеты на платформе, вынуждены идти на серьезные уступки.

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Во-первых, Binance требует увеличить длительность периодов блокировки (cliff) до года и более. Ранее максимальный срок составлял полгода. В течение этого времени определенная часть токенов "замораживается" в смарт-контракте и не может быть продана командой проекта и инвесторами.

Во-вторых, биржа давит на команды с требованием выделить до 40-50% всего токен-пула маркет-мейкерам и ликвидным пулам. Это должно обеспечить достаточный объем торгов после старта.И наконец, некоторые проекты вынуждены вносить залоговый депозит в несколько миллионов долларов. Эти средства блокируются на счетах Binance и могут быть конфискованы в случае нарушения условий листинга.Подобное ужесточение правил преследует две цели - защитить инвесторов от безответственных проектов и предотвратить случаи мошенничества, и укрепить имидж самой Binance после скандалов и обвинений в слабом комплаенсе.Однако многие в криптосообществе считают новые требования чрезмерными. По их мнению, это подрывает экономику проектов и делает листинг на Binance крайне обременительным. Некоторые даже публично выразили свое недовольство, однако пока биржа не собирается менять правила.Несмотря на жалобы со стороны проектов, позиции Binance как лидера по количеству листингов токенов только укрепляются. В 2023 году ее доля в общем объеме новых листингов составила уже 40%.Таким образом, жесткий подход Binance к отбору проектов для листинга вызывает неоднозначную реакцию в криптосообществе. С одной стороны, это усиливает защиту инвесторов, с другой - существенно ограничивает для многих перспективных проектов доступ к ликвидности платформы.