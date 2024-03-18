Galaxy Watch 7 могут быть доступны в вариантах Classic, Pro и Ultra с чипсетом Exynos W940.

Samsung готовит к выпуску сразу несколько новых гаджетов, которые должны появиться на прилавках уже в июле этого года. Речь идет не только о долгожданных складных смартфонах и фитнес-браслете Galaxy Ring, но и об очередном поколении популярной линейки умных часов Galaxy Watch.

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Инсайдеры предрекают появление сразу трех моделей часов Galaxy Watch 7 - базовой версии, варианта Pro и новинки Ultra. Последняя призвана стать настоящим флагманом и задать высочайшую планку в сегменте носимых устройств.

Главным нововведением Galaxy Watch 7 Ultra называют усовершенствованную электронику. В частности, будет установлен энергоэффективный чип Exynos W940, производительность которого выше предшественников на 30%, а расход заряда батареи меньше на 50%. Это позволит носить устройство круглыми сутками без подзарядки.Другой ключевой фишкой линейки должен стать расширенный функционал мониторинга здоровья и фитнеса. Согласно слухам, даже базовая модель Galaxy Watch 7 получит датчики для измерения уровня кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ в режиме реального времени. А вот поддержка построения 3D-карты тела для комплексного анализа состава мышц и жира ожидается только в топовом варианте Ultra.Помимо расширенных возможностей для мониторингу за здоровьем, Galaxy Watch 7 также похвастаются улучшенным интерфейсом и растущей экосистемой полезных приложений от Samsung. Часы получат операционную систему Wear OS в связке с фирменной оболочкой One UI Watch. А благодаря тесной интеграции с другими гаджетами и сервисами корейского техногиганта, владельцы смогут пользоваться всеми преимуществами экосистемы.Таким образом, устройства получат мощные чипы, расширенный функционал и улучшенное ПО. А благодаря трем моделям в линейке, покупатели смогут выбрать оптимальный вариант под свои нужды и бюджет. Официальная премьера Galaxy Watch 7 состоится в июле.