Перенос части производства iPhone в Бразилию уже привёл к существенному снижению цен на эти смартфоны для латиноамериканского рынка.

Компания Apple, долгое время полагавшаяся в производстве своих флагманских смартфонов iPhone на Китай, начала расширять географию производства. Согласно последним данным, теперь базовые модели iPhone 15 собираются также и в Бразилии.

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Хотя Apple пока официально не анонсировала запуск производства в Бразилии, в интернет-магазине компании в этой стране теперь присутствует маркировка BR/A для базовых iPhone 15. Этот идентификатор указывает, что смартфоны произведены в самой Бразилии. В то же время прочие модели по-прежнему имеют метки импорта BE/A и BZ/A.

Сборка организована на одном из заводов компании Foxconn в Сан-Паулу. Предполагается, что на начальном этапе речь идёт только о производстве доступной модели iPhone 15 с 128 Гб памяти. Более дорогие iPhone 15 Plus и модели линейки iPhone 15 Pro по-прежнему импортируются в Бразилию из Китая.Такой шаг со стороны Apple объясняется несколькими причинами. Во-первых, базовый iPhone 15 пользуется в Бразилии наибольшим спросом благодаря относительной доступности. Во-вторых, местные власти недавно повысили пошлины на импорт электроники, что ударило по прибылям Apple. Так что запуск локального производства частично решает эту проблему.Уже сейчас видны конкретные выгоды для бразильского рынка. Цена на базовый iPhone 15 128 Гб после открытия завода Foxconn снизилась примерно на $400 и теперь составляет около $1080 в розничных магазинах, то есть доступность смартфонов Apple для местных покупателей вырастет.Запуск производства iPhone в Бразилии является частью масштабной стратегии Apple по диверсификации производственных мощностей и снижению зависимости от Китая. Помимо Бразилии, в последние годы активно наращиваются объёмы сборки iPhone в Индии и Вьетнаме. Это позволяет Apple быть ближе к перспективным развивающимся рынкам и гибко реагировать на изменение условий ведения бизнеса в разных регионах мира.