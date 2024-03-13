Группа писателей-романистов подала коллективный иск против Nvidia, обвинив компанию в копировании их книг для обучения нейросети без разрешения и денежной компенсации.

Компания Nvidia оказалась в центре масштабного судебного разбирательства из-за использования защищенных авторским правом произведений при обучении своей модели искусственного интеллекта NeMo Megatron. Трое писателей-романистов, Абди Наземян, Брайан Кин и Стюарт О’Нан, подали коллективный иск против технологического гиганта, обвинив его в нарушении их авторских прав.



В частности, истцы утверждают, что при создании NeMo Megatron-GPT, выпущенной в сентябре 2022 года, Nvidia использовала их произведения из закрытой онлайн-библиотеки Bibliotik без разрешения авторов. Эта "теневая библиотека" содержит более 196 000 книг, защищенных авторским правом. Все эти книги стали частью огромного набора текстовых данных The Pile, на которых обучалась модель Nvidia.



Согласно иску, в процессе обучения NeMo Megatron были скопированы и интегрированы в её архитектуру обширные фрагменты книг истцов. Это было сделано без их ведома и согласия, что и стало основанием для обвинений в нарушении авторских прав.



Истцы требуют компенсации от Nvidia и настаивают на коллективном иске, чтобы дать возможность присоединиться к нему всем авторам, чьи произведения незаконно использовались компанией. По их мнению, технологический гигант наживается на чужой интеллектуальной собственности, получая при этом колоссальную выгоду.



В свою очередь, представители Nvidia заявляют, что создали NeMo Megatron в полном соответствии с законом об авторском праве. Однако скандал уже нанес серьезный репутационный ущерб компании, акции которой недавно продемонстрировали взрывной рост на фоне ажиотажа вокруг технологий искусственного интеллекта.



Помимо Nvidia в нарушении авторских прав обвиняют и других технологических гигантов. В частности, художники выражают обеспокоенность тем, что инструмент Midjourney использует их уникальные стили для генерации изображений без их разрешения. А против OpenAI и Microsoft подан судебный иск из-за ChatGPT.