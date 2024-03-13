Последние сборки эмулятора RPCS3 для PS3 могут запускать Gran Turismo 5 со скоростью 60 кадров в секунду и содержат улучшения для различных игр AAA.

Команда разработчиков популярного эмулятора RPCS3 для приставки PlayStation 3 поделилась впечатляющими успехами, произошедшими за последние два года. В опубликованном видеоролике демонстрируются значительные улучшения в производительности и графике многих популярных игр.



Одним из ярких примеров стала гоночная игра Gran Turismo 5, которая теперь очень шустро работает. Благодаря специальному патчу для разгона частоты кадров игроки могут превзойти оригинальное ограничение в 60 кадров в секунду на PS3.



Значительный прирост производительности продемонстрирован в таких играх как Metal Gear Solid 4, inFamous и Killzone 2. Кроме того, в ряде игр заметно улучшился рендеринг графики и визуальных эффектов. Например, в Demon's Souls, God of War 3 и Ratchet & Clank: A Crack in Time.



Отдельно стоит отметить исправление проблем с производительностью при потоковой передаче текстур в Killzone 3 на видеокартах NVIDIA. Эта ошибка долгое время портила игровой процесс, но теперь благодаря усилиям разработчиков она полностью решена.

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Помимо улучшений графики и производительности, в новых версиях RPCS3 реализован ряд полезных для геймеров функций, таких как управление мышью и клавиатурой, например, в шутере Killzone. Также во многих играх появилась возможность сохранять прогресс в эмуляторе, что существенно облегчает прохождение.



Как подчеркнули сами разработчики, в видеоролике показана лишь часть достижений эмулятора. RPCS3 продолжает активно обновляться и с каждым релизом все больше PlayStation 3 игр становятся доступны для прохождения на ПК с сохранением качества графики и комфортной производительностью.