Около 6000 спутников Starlink сейчас вращаются вокруг Земли. Илон Маск говорит, что недавно запущенные спутники все вместе могут обрабатывать 4 терабита данных в секунду.

В понедельник ранним утром компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск сразу двух ракет Falcon 9, которые вывели на орбиту 46 новых спутников Starlink. Это уже не первый подобный запуск - на данный момент вокруг Земли вращается порядка 6000 спутников этого проекта, цель которого является создание глобальной сети интернет-покрытия.

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Согласно сообщению Илона Маска в Twitter, новые спутники увеличат пропускную способность сети Starlink на 4 терабита в секунду. Это позволит расширить зону покрытия и улучшить качество связи для абонентов этого интернет-провайдера по всему миру.

Особенностью проекта Starlink является использование спутников на низкоорбитальных траекториях, что дает преимущества по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. В частности, сигнал проходит меньшее расстояние, а значит задержка связи снижается. На прошлой неделе в Starlink заявили, что им удалось сократить задержку более чем на 30% для пользователей в США.Еще одним преимуществом является возможность быстро наращивать пропускную способность сети за счет запуска новых спутников. Как видим, SpaceX активно этим занимается - только в этом году компания планирует осуществить десятки подобных запусков. Стоит отметить, что спутники Starlink также оснащены ионными двигателями, позволяющими эффективно маневрировать на орбите, чтобы избегать столкновений с другими объектами.На данный момент услуги Starlink уже доступны во многих странах по всему миру. В частности это США, Канада, Австралия, большинство европейских государств, Япония, Нигерия, Кения и другие. В этом году планируется запустить обслуживание в ряде африканских стран - Тунис, Ботсвана, Зимбабве, Сенегал, Уганда. Для абонентов доступны четыре тарифных плана с разной скоростью интернета.Таким образом, благодаря амбициозному проекту Илона Маска, интернет из разряда роскоши для избранных превращается в доступную услугу для миллионов людей.