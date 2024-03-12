Исследования показали, что именно повлияло на рост продаж этой модели телефона.

Серия флагманских смартфонов Galaxy S от Samsung из года в год покоряет вершины продаж и популярности. И самая последняя линейка Galaxy S24, похоже, не только не сбавляет темп, но и превосходит все ожидания.

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По данным недавнего отчета исследовательской компании Counterpoint Research, продажи Galaxy S24 за первые несколько недель после анонса по всему миру на 8% выше аналогичного периода для прошлогодней линейки S23. А в некоторых регионах рост еще более впечатляющий - на 28% в Западной Европе, на 22% на родине Samsung в Южной Корее и на 14% на таком ключевом рынке как США.

Такой успех объясняется целым рядом факторов. Во-первых, Samsung улучшила дизайн и характеристики флагманов по сравнению с предыдущим поколением. Также компания нарастила производство с 12 до 13 миллионов устройств, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос. И наконец, агрессивная маркетинговая кампания и доступные цены тоже сыграли свою роль.Что касается конкретных моделей, то безусловным лидером стал Galaxy S24 Ultra. На его долю приходится 52% всех продаж S24. Этот смартфон привлекает потребителей мощным процессором, дисплеем с динамической частотой обновления до 120 Гц, улучшенной камерой на 200 Мп и поддержкой стилуса S Pen.Базовая модель Galaxy S24 также показывает неплохие результаты с долей рынка в 27%. А вот Galaxy S24+ оказался чуть менее востребован и занимает 21% продаж. Видимо, многие покупатели предпочитают либо более доступный базовый вариант, либо премиальный Ultra.Серия Galaxy S24 демонстрирует отличную динамику, значительно опережая по темпам роста как Galaxy S23, так и Galaxy S22. Это свидетельствует о том, что инновации и маркетинг Samsung возымели действие, и новые флагманы уже можно назвать хитом продаж. А конкурентам, похоже, опять придется нелегко в борьбе за внимание покупателей премиального сегмента.