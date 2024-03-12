Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Смартфон Galaxy S24 признан бестселлером среди флагманов Samsung
Исследования показали, что именно повлияло на рост продаж этой модели телефона.

реклама

Серия флагманских смартфонов Galaxy S от Samsung из года в год покоряет вершины продаж и популярности. И самая последняя линейка Galaxy S24, похоже, не только не сбавляет темп, но и превосходит все ожидания. 

реклама


По данным недавнего отчета исследовательской компании Counterpoint Research, продажи Galaxy S24 за первые несколько недель после анонса по всему миру на 8% выше аналогичного периода для прошлогодней линейки S23. А в некоторых регионах рост еще более впечатляющий - на 28% в Западной Европе, на 22% на родине Samsung в Южной Корее и на 14% на таком ключевом рынке как США.

Такой успех объясняется целым рядом факторов. Во-первых, Samsung улучшила дизайн и характеристики флагманов по сравнению с предыдущим поколением. Также компания нарастила производство с 12 до 13 миллионов устройств, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос. И наконец, агрессивная маркетинговая кампания и доступные цены тоже сыграли свою роль.

Что касается конкретных моделей, то безусловным лидером стал Galaxy S24 Ultra. На его долю приходится 52% всех продаж S24. Этот смартфон привлекает потребителей мощным процессором, дисплеем с динамической частотой обновления до 120 Гц, улучшенной камерой на 200 Мп и поддержкой стилуса S Pen.

Базовая модель Galaxy S24 также показывает неплохие результаты с долей рынка в 27%. А вот Galaxy S24+ оказался чуть менее востребован и занимает 21% продаж. Видимо, многие покупатели предпочитают либо более доступный базовый вариант, либо премиальный Ultra.

Серия Galaxy S24 демонстрирует отличную динамику, значительно опережая по темпам роста как Galaxy S23, так и Galaxy S22. Это свидетельствует о том, что инновации и маркетинг Samsung возымели действие, и новые флагманы уже можно назвать хитом продаж. А конкурентам, похоже, опять придется нелегко в борьбе за внимание покупателей премиального сегмента.

#galaxy s24 #смартфоны samsung
Источник: en.yna.co.kr
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Xiaomi 15 будут дороже серии Xiaomi 14
Samsung выпустила смартфон Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition
Официально представлен Samsung Galaxy A35 с чипом Exynos 1380
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
21
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
12
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
1
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
19
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
+
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
Бывший глава Xbox и SEGA уверен, что консолям скоро конец
1
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
Breaking News: ВСУ будут и дальше уничтожать самолёты ДРЛО, чтобы лишить РФ превосходства в воздухе
7

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
29
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
15
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
5
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
8

Сейчас обсуждают

Слав Webster
18:00
Бггг Назовите хоть один обектив из СССР на «порядок лучше» цейсов хассельбладов и ксенотаров Ролляев :)
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Tygydyms Tygydyms
17:59
Можно исчо женщину дома завести
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
OgoGoLog
17:58
"которые преобладают" Даже тут соврать пытаешься. Открой блоги или главную и посчитай за сутки. Тем около железных полно, только и ты в них не отписываешься.
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Шакро Старый
17:58
Мало того что у тебя раздвоение личности, так ещё деменция развивается как у Зюстякса.
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Слав Webster
17:57
Хуже чем говнобьектив Г-44 найти прям крайне сложно Есть прекрасныее обьективы лейки, цейсы, фохтляндеры, никоны, кэноны, да адже индустары и зенитары. Но только полному совку приходит на ум снимать ч...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Шакро Старый
17:56
А тебя ?
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Дмитрий Захаров
17:53
Для человека с низким интеллектом и от вилки с ложкой толку нет.
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
glavhyilo
17:51
верховная рада украины,сокращённо(вру).
Microsoft объявила о запуске Copilot GPT Builder для подписчиков Copilot Pro
OgoGoLog
17:51
Это не меняет того факта, что некоторые особо отбитые твои соотечественники с 2014 года использовали этот "аргумент" в спорах в интернете в доказательство превосходства над русскими или для искажения ...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Блейд
17:49
Я ещё не одну игру до конца не прошёл. Первый компьютер появился в 2019 году. Играю всегда с читами, потому что я не люблю одной и тоже по 20 раз перепроходить, например когда убивают. Ставлю на бесс...
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем