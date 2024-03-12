Новое приложение "TikTok Photos", возможно, составит серьезную конкуренцию Instagram.

Появились сообщения о том, что TikTok разрабатывает собственное фотоприложение под названием "TikTok Photos". Эксперт по функциям Android и реверс-инжинирингу @AssembleDebug обнаружил в коде приложения TikTok для Android упоминания этого нового сервиса.





Согласно найденным строкам кода, TikTok Photos позволит пользователям импортировать или синхронизировать свои публичные фотографии из TikTok. Таким образом, контент, которым они уже делились в основном приложении, станет доступен и в TikTok Photos после его запуска.

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Кроме того, @AssembleDebug опубликовал предполагаемый логотип нового приложения. Он выглядит как буква "P" красного цвета с голубой "галочкой" над TikTok. По неподтвержденным данным, TikTok Photos разрабатывается как для Android, так и для iOS, а его выход ожидается в ближайшее время.Отметим, это не первая попытка TikTok расширить функциональность своего приложения за пределы коротких видео. В конце 2022 года компания запустила "Фоторежим" - карусель из фотографий в стиле Instagram Stories. Теперь же речь идет уже о полноценном отдельном фотоприложении.Появление TikTok Photos может серьезно усилить конкуренцию соцсети Instagram. Напомним, что Instagram запустил короткие вертикальные видео Reels после взлета популярности TikTok в США. Теперь же TikTok отвечает аналогичным шагом, но уже в сфере фотографий.Учитывая многомиллиардную аудиторию TikTok, у нового фотоприложения есть шансы на успех. Однако его запуску может помешать запрет TikTok в США, о котором все чаще говорят американские законодатели. Несмотря на риски, китайская компания продолжает активно развиваться и задумываться об открытии новых ниш. А появление собственного фотосервиса является тому подтверждением.