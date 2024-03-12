реклама
Появились сообщения о том, что TikTok разрабатывает собственное фотоприложение под названием "TikTok Photos". Эксперт по функциям Android и реверс-инжинирингу @AssembleDebug обнаружил в коде приложения TikTok для Android упоминания этого нового сервиса.
Кроме того, @AssembleDebug опубликовал предполагаемый логотип нового приложения. Он выглядит как буква "P" красного цвета с голубой "галочкой" над TikTok. По неподтвержденным данным, TikTok Photos разрабатывается как для Android, так и для iOS, а его выход ожидается в ближайшее время.
Согласно найденным строкам кода, TikTok Photos позволит пользователям импортировать или синхронизировать свои публичные фотографии из TikTok. Таким образом, контент, которым они уже делились в основном приложении, станет доступен и в TikTok Photos после его запуска.
Отметим, это не первая попытка TikTok расширить функциональность своего приложения за пределы коротких видео. В конце 2022 года компания запустила "Фоторежим" - карусель из фотографий в стиле Instagram Stories. Теперь же речь идет уже о полноценном отдельном фотоприложении.
Появление TikTok Photos может серьезно усилить конкуренцию соцсети Instagram. Напомним, что Instagram запустил короткие вертикальные видео Reels после взлета популярности TikTok в США. Теперь же TikTok отвечает аналогичным шагом, но уже в сфере фотографий.
Учитывая многомиллиардную аудиторию TikTok, у нового фотоприложения есть шансы на успех. Однако его запуску может помешать запрет TikTok в США, о котором все чаще говорят американские законодатели. Несмотря на риски, китайская компания продолжает активно развиваться и задумываться об открытии новых ниш. А появление собственного фотосервиса является тому подтверждением.