Компания Маска разрабатывает приложение для просмотра на X (Twitter) длинных видео, в том числе на смарт-ТВ.

Согласно последним сообщениям, Илон Маск планирует запустить новую потоковую платформу, ориентированную на видеоконтент. Целью является создание сервиса в стиле YouTube, позволяющего пользователям смотреть длинные видеоролики на больших экранах, в частности на смарт-телевизорах Amazon и Samsung.

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Запуск приложения может состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщил анонимный источник в интервью изданию Fortune. Эта инициатива, как говорят, является логичным продолжением усилий компании Маска в сфере видеоконтента. Ранее известная как Twitter, платформа в последнее время сделала акцент на видео. Согласно недавнему сообщению в блоге команды, теперь это в первую очередь видео-ориентированный сервис.

Компания разрешила загрузку длинных роликов, и в 8 из 10 пользовательских сессий люди смотрят именно видео. Только за декабрь 2023 года аудитория просмотрела столько же контента совокупной длительностью 30 минут и более, сколько за все предыдущие годы существования платформы.

У компании уже есть опыт в создании эксклюзивного видеоконтента. Это в первую очередь трансляции различных событий, включая спорт. Например, в 2016 году, вскоре после подписания контракта на показ 10 игр НФЛ, были запущены приложения для прямых трансляций на Apple TV, Xbox One и Amazon Fire TV.

В планах также создание оригинальных шоу с известными медийными персонами. Недавно было подписано соглашение с экс-ведущим CNN Доном Лемоном о запуске его авторской программы. В прошлом году свой проект на платформе начал уволенный ведущий Fox News Такер Карлсон, хотя теперь у него есть планы отдельного стриминг-сервиса согласно WSJ. Популярный стример MrBeast также некоторое время назад выложил на ресурсе длинный ролик, который принес 250 000 долларов дохода.

Таким образом, кажется у компании Илона Маска есть все возможности создать полноценный видео-стриминговый сервис, конкурирующий с YouTube, с учетом того, что уже сейчас аудитория активно смотрит видео на платформе.