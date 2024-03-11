Чип M3 демонстрирует впечатляющие результаты, но сталкивается с тепловыми ограничениями в тонком корпусе MacBook Air.

Компания Apple на этой неделе анонсировала обновленные модели 13- и 15-дюймовых ноутбуков MacBook Air, оснащенные новейшим процессором M3 собственной разработки. Однако, согласно тестированию, проведенному авторами популярного YouTube-канала Max Tech, флагманская модель с 15-дюймовым экраном столкнулась с существенной проблемой перегрева.

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В ходе стресс-тестов с использованием бенчмарков Cinebench и 3D Mark температура процессора нового MacBook Air достигала 114 °C что можно назвать опасным показателем. При длительной высокой нагрузке температура постепенно снижалась до 100 °C, однако это происходило из-за автоматического снижения тактовой частоты чипа M3.

Проблема кроется в пассивной системе охлаждения, которой оснащаются ноутбуки линейки MacBook Air на протяжении нескольких последних поколений. В отличие от более дорогих моделей MacBook Pro, здесь отсутствует вентилятор, который помогал бы эффективнее рассеивать тепло от нагревающихся компонентов.Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлогодних моделях MacBook Air на чипе Apple M2, хотя точных данных об их максимальных температурах не приводилось.Стоит отметить, что длительная работа процессора при температуре свыше 100 °C небезопасна и может негативно сказаться на его ресурсе. Именно по этой причине в новых MacBook Air реализован механизм троттлинга - автоматического снижения тактовой частоты и производительности чипа при критическом перегреве.По данным тестирования, производительность процессора M3 в режиме троттлинга падала на 10-20% в зависимости от размера дисплея ноутбука. Производительность графического ускорителя при этом снижалась почти на треть по сравнению с пиковыми значениями.Таким образом, проблема перегрева однозначно присутствует в новых MacBook Air на чипе M3. Пользователи, планирующие активно использовать высокую производительность ноутбука, могут столкнуться со снижением быстродействия из-за автоматического троттлинга.







